Резонансное убийство в Миннеаполисе: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации

В Миннеаполисе продолжаются массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр города Джейкоб Фрей ввел с 28 мая в Миннеаполисе режим чрезвычайной ситуации. Он продлится 72 часа.

Однако возможно и досрочное отмены режима чрезвычайной ситуации, сообщает указ, опубликованный на сайте мэрии.

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В связи с массовыми протестами из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 28 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас он продлится 72 часа. Документ подписал мэр города Джейкоб Фрей.

Указ позволяет власти города применять силу Нацгвардии США для поддержания порядка. А также обращаться к властям соседних городов, штата Миннесота и в целом стран за помощью.

Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты

Полицейские задержали Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался рассчитаться фальшивым чеком.

якобы за то, что он пытался рассчитаться фальшивым чеком. Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда , став ему коленом на шею.

, став ему коленом на шею. Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его .

. Однако милиционер в течение 7 минут продолжал душить Флойда . Отпустили мужчину, уже когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.

. Отпустили мужчину, уже когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы . Дело начало расследовать ФБР .

. Дело . Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волге – даже "очень опасна".

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