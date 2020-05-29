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Резонансное убийство в Миннеаполисе: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации

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В Миннеаполисе 28 мая 2020 ввели режим надзвичайнои ситуации
В Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации / apnews.com

В Миннеаполисе продолжаются массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр города Джейкоб Фрей ввел с 28 мая в Миннеаполисе режим чрезвычайной ситуации. Он продлится 72 часа.

Однако возможно и досрочное отмены режима чрезвычайной ситуации, сообщает указ, опубликованный на сайте мэрии.

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В связи с массовыми протестами из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 28 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас он продлится 72 часа. Документ подписал мэр города Джейкоб Фрей.

Указ позволяет власти города применять силу Нацгвардии США для поддержания порядка. А также обращаться к властям соседних городов, штата Миннесота и в целом стран за помощью.

Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты

  • Полицейские задержали Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался рассчитаться фальшивым чеком.
  • Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, став ему коленом на шею.
  • Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.
  • Однако милиционер в течение 7 минут продолжал душить Флойда. Отпустили мужчину, уже когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.
  • Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.
  • Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волге – даже "очень опасна".

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Полиция Новости США Жертвы Расизм Протесты Джордж Флойд
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