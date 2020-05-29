Резонансне вбивство у Міннеаполісі: у місті ввели режим надзвичайної ситуації
У Міннеаполісі тривають масові протести через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Мер міста Джейкоб Фрей ввів з 28 травня у Міннеаполісі режим надзвичайної ситуації. Він триватиме 72 години.
Однак можливе і дострокове скасування режиму надзвичайної ситуації, повідомляє указ, опублікований на сайті мерії.
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У зв'язку з масовими протестами через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 28 травня запровадили режим надзвичайної ситуації.
Наразі він триватиме 72 години. Документ підписав мер міста Джейкоб Фрей.
Указ дозволяє владі міста застосовувати сили Нацгвардії США для підтримки порядку. А також звертатися до влади сусідніх міст, штату Міннесота й загалом країн по допомогу.
Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму
- Поліцейські затримали Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.
- Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.
- Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.
- Однак правоохоронець протягом 7 хвилин продовжував душити Флойда. Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.
- Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".
Дивіться відео: у США проходять протести проти расизму
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