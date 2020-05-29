Резонансне вбивство у Міннеаполісі: у місті ввели режим надзвичайної ситуації

У Міннеаполісі тривають масові протести через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Мер міста Джейкоб Фрей ввів з 28 травня у Міннеаполісі режим надзвичайної ситуації. Він триватиме 72 години.

Однак можливе і дострокове скасування режиму надзвичайної ситуації, повідомляє указ, опублікований на сайті мерії.

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У зв'язку з масовими протестами через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 28 травня запровадили режим надзвичайної ситуації.

Наразі він триватиме 72 години. Документ підписав мер міста Джейкоб Фрей.

Указ дозволяє владі міста застосовувати сили Нацгвардії США для підтримки порядку. А також звертатися до влади сусідніх міст, штату Міннесота й загалом країн по допомогу.

Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму

Поліцейські затримали Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.

нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком. Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда , ставши йому коліном на шию.

, ставши йому коліном на шию. Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.

Однак правоохоронець протягом 7 хвилин продовжував душити Флойда . Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.

. Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.

зі служби. Справу Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".

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