На вимогу родичів незалежні медичні експерти здійснили повторний розтин Джорджа Флойда, смерть якого сталася після дій поліцейських та спровокувала маштабні протести у США. Висновки незалежних експертів суперечать тим, які проголосила влада.

Повторний розтин Флойда показав інші результати, ніж той, що робили судмедексперти

Адвокат родини Флойда розповів The Guardian, що, за висновками незалежних експертів, чоловік помер від відсутності кровотоку в мозок, спричиненого тиском на шию та спину.

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Ба більше, у висновку медиків мовиться, що Флойд, найімовірніше, помер на місці, а не в лікарні, як про це заявила влада. А от проблем зі здоров'ям, які могли б спричинити його смерть, Флойд не мав.

Нагадаємо, за результатами першого розтину, зробленого державним центром судово-медичних експертиз, Флойд начебто помер через серцевий напад, який спричинили слабке здоров'я і стрес від затримання. Крім того, померлий, мовляв, на час смерті був отруєний опіоїдним анальгетиком фентанілом, а напередодні вживав метамфетамін.

Чому результати розтину та з'ясування причини смерті Флойда – важливі

Родичі загиблого вимагають, щоб затриманому поліцейському (вже колишньому), який коліном душив Флойда, висунули звинувачення в умисному вбивстві.

Наразі цього офіцера підозрюють у ненавмисному вбивстві, яке у суді можуть розглядати як "халатність, що призвела до необґрунтованого ризику". А отже, його покарання буде значно м'якшим.

Смерть Флойда і масові протести у США: коротко

25 травня поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда (він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів) із застосуванням задушливого прийому (коліном на шию).

(він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів) із застосуванням задушливого прийому (коліном на шию). У результаті чоловік помер, що спровокувало у США масові протести. Під час цих протестів затримали вже кілька тисяч людей, а у ніч на 1 червня одного із протестувальників застрелили.

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