Мій брат не був таким, – брат убитого Джорджа Флойда засудив протестувальників: відео
Молодший брат Джорджа Флойда – Терренс засудив агресивну поведінку мітингувальників у США. Терренс попросив людей направити свій гнів в інший бік, адже загиблий завжди був за мир.
Звернення Терренса Флойда
Терренс Флойд сказав, що він також зараз у гніві, проте Джордж би такої поведінки не підтримав. Звернення молодшого брата загиблого записали ABC.
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Мій брат був за мир. Про нього говорили, що це – добродушний велетень. Я не вірю, що його нема. Хочу звернутись до людей і сказати: спрямуйте свій гнів деінде. Цього всього не потрібно, якщо його власна сім'я цього не робить, то навіщо робите ви?
– звернувся до протестувальників брат загиблого.
Терренса обурили випадки мародерства
Родина Флойда шокована мародерством та погромами, у які в багатьох американських містах переростають акції проти поліцейського свавілля.
"Навіщо розривати на шматки власні громади? Коли ви закінчите і захочете, наприклад, щось купити, а там усе розбито та зруйновано", – не приховує обурення Терренс.
Дивіться звернення Терренса Флойда:
Коротко про історію масових протестів у США
- 25 травня поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию.
- Флойда відпустили, коли він затих. Але було вже надто пізно – чоловік невдовзі помер.
- США охопили масові протести. У результаті масових заворушень заарештували понад 4 тисячі людей.
- Донька мера Нью-Йорка Кьяра де Блазіо опинилася за ґратами через участь у протестах.
- У столиці США Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголошено комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що американського президента Дональда Трампа перевели в підземний бункер.
- У деяких містах люди грабують та спалюють магазини.
- Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників. Протягом останніх днів поліція у США понад 60 разів нападала на журналістів.
- У деяких американських містах копи долучаються до акцій протесту.