Молодший брат Джорджа Флойда – Терренс засудив агресивну поведінку мітингувальників у США. Терренс попросив людей направити свій гнів в інший бік, адже загиблий завжди був за мир.

Звернення Терренса Флойда

Терренс Флойд сказав, що він також зараз у гніві, проте Джордж би такої поведінки не підтримав. Звернення молодшого брата загиблого записали ABC.

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Мій брат був за мир. Про нього говорили, що це – добродушний велетень. Я не вірю, що його нема. Хочу звернутись до людей і сказати: спрямуйте свій гнів деінде. Цього всього не потрібно, якщо його власна сім'я цього не робить, то навіщо робите ви?

– звернувся до протестувальників брат загиблого.

Терренса обурили випадки мародерства

Родина Флойда шокована мародерством та погромами, у які в багатьох американських містах переростають акції проти поліцейського свавілля.

"Навіщо розривати на шматки власні громади? Коли ви закінчите і захочете, наприклад, щось купити, а там усе розбито та зруйновано", – не приховує обурення Терренс.

Дивіться звернення Терренса Флойда:

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