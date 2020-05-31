Протягом останніх днів в США не вщухають масові протести, які охопили всю країну. У деяких містах мародери громлять, грабують та спалюють магазини. Зокрема, дісталось й знаменитим Apple Store.

Як в США грабують магазини Apple

Відразу в трьох містах мародери підпалили та розграбували фірмові точки Apple. Про це повідомляє американське видання WHYY.

Актуально Масові протести у США: вже 25 міст запровадили комендантську годину

Двом нападам піддався Apple Store в Міннеаполісі (штат Міннесота) – місті, де вбили афроамериканця Джорджа Флойда.

Раніше мародери розбили там вікно, але незабаром відступили, проте вночі 31 травня знову повернулися і спустошили магазин.

Мародерство в магазині Apple в Філадельфії: дивіться відео

An Instagram video shows an Apple Store in Philadelphia being looted.



People seem to have come out of the store with a variety of Apple products including computers.pic.twitter.com/iCgL3YABdb — Blake Jews For Andrew Yang (@YangJews) May 31, 2020

Також в мережу потрапили кадри пограбування Apple Store в Портленді (штат Орегон). Мер міста оголосив надзвичайний стан та комендантську годину.

Дивіться відео пограбування Apple Store в Портленді:

Breaking: Rioters have looted several high-end stores in Portland, Oregon, including an Apple Store and a Louis Vuitton. Just minutes ago, rioters set a Chase Bank branch on fire. pic.twitter.com/W4KObZ0Dyt — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 30, 2020

Зверніть увагу! Станом на 31 травня через масові заворушення комендантську годину оголошено як мінімум у 25 містах, розташованих в 16 штатах США. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зупинить масові заворушення. Сили Національної гвардії вже задіяні в 12 штатах.

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