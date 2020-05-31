Вакханалія в США: мародери розграбовують магазини Apple – шокуючі відео
Протягом останніх днів в США не вщухають масові протести, які охопили всю країну. У деяких містах мародери громлять, грабують та спалюють магазини. Зокрема, дісталось й знаменитим Apple Store.
Як в США грабують магазини Apple
Відразу в трьох містах мародери підпалили та розграбували фірмові точки Apple. Про це повідомляє американське видання WHYY.
Актуально Масові протести у США: вже 25 міст запровадили комендантську годину
Двом нападам піддався Apple Store в Міннеаполісі (штат Міннесота) – місті, де вбили афроамериканця Джорджа Флойда.
Раніше мародери розбили там вікно, але незабаром відступили, проте вночі 31 травня знову повернулися і спустошили магазин.
Мародерство в магазині Apple в Філадельфії: дивіться відео
Також в мережу потрапили кадри пограбування Apple Store в Портленді (штат Орегон). Мер міста оголосив надзвичайний стан та комендантську годину.
Дивіться відео пограбування Apple Store в Портленді:
Зверніть увагу! Станом на 31 травня через масові заворушення комендантську годину оголошено як мінімум у 25 містах, розташованих в 16 штатах США. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зупинить масові заворушення. Сили Національної гвардії вже задіяні в 12 штатах.
Головне про протести в США через смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. При затриманні чоловік помер. Справу намагалися закрити. Мовляв, Флойд під час затримання чинив опір.
- Коли в мережу потрапило відео затримання, люди вибухнули гнівом. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Водночас поліцейський, схоже, не хотів й слухати його. Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.
- Після цього міста в США охопила потужна хвиля протестів. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели бійців Нацгвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.
- Водночас протести дійстались й до Вашингтона. 29 травня мітингувальники прийшли до резиденції президента Трампа. Вони закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами.