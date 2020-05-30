Надзвичайний стан і комендантська година: як протестують в американському Портленді –відео
В американському Портленді 30 травня ввели надзвичайний стан і комендантську годину. Все через потужні протести, які охопили всю країну після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими.
Як в Портленді намагаються втихомирити розлючений натовп
Заяву про запровадження жорсткіших заходів оприлюднив мер Портленда Тед Вілер у своєму твітері.
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Таким чином, у місті діятиме комендантська година з 20:00 суботи 30 травня, до 6 ранку неділі, 31 травня.
Відзначимо, що в Портленді минулої ночі з новою силою спалахнули протести. Чимало будівель згоріли, а магазини спалені. Сутички з поліцією призвели до кількох поранених серед мітингувальників.
Зверніть увагу! Першою надзвичайний стан оголосила влада Міннеаполісу, де й спалахнули масові протести після смерті Джорджа Флойда.
Дивіться відео масових протестів у Портленді:
Масові акції в Портленді: дивіться відео
Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: головне
- Масові протести у Сполучених Штатах стали наслідком вбивства темношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Його при затриманні коліном задушив працівник поліції.
- Справу спершу хотіли "замнути". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір.
- Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, не хотів слухати хлопця.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.
- Через це у США спалахнули протести, а багато знаменитостей підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.
- В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели біців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Водночас протести вийшли далеко за межі Міннеаполіса й добралися до столиці країни Вашингтона. Пізно увечері 29 травня протестувальники прийшли до резиденції президента Дональда Трампа Білого Дому. Протестувальники закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами.
Масштабні протести у США через вбивство Джорджа Флойда: дивіться відео
Де розташований Портленд: