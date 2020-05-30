У США тривають масові протести, пов'язані з убивством темношкірого хлопця Джорджа Флойда. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де й убили Флойда, на вулиці вивели біців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.

Попри камуфляжі ти висококласне озброєння, американські військові у штаті Мінессота лише виконують роль місцевих правоохоронців, які частково самоусунулися через протести. Про це пише видання АBC News.

Важливо Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

Безсумнівно, що війська на вулицях американського міста зацікавлюють усіх, адже таке явище вкрай незвичне. Востаннє у США застосовували армію для придушення протестів ще у 1992 році.

Тоді відбулися так звані бунти у Лос-Анджелесі. 28 років тому протести, як і нині, відбулися через вбивство темношкірого хлопця поліцією Щоправда не одразу ж після самого вбивства, а коли копів відпустив суд.

Така незвична подія зацікавила і представників ЗМІ, тож вони взялися знімати дії гвардійців. На деяких кадрах вони просто стоять та слідкують за громадським правопорядком. Вони навіть спілкуються з місцевими підлітками

Втім є й відео, де військові беруть участь у придушенні протестів і затримують мітингувальників. Всього у Міннеаполісі затримали вже 50 протестувальників.

Військові на вулицях Міннеаполіса: дивіться відео

Нацгвардійців вивели на вулиці США через протести: дивіться відео

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко

Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.

Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.

Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.

Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.

Вбивство Джорджа Флойда: дивіться відео

Міннесота у США: карта