В США продолжаются массовые протесты, связанные с убийством темнокожего парня Джорджа Флойда. В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, где и убили Флойда, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.

Несмотря на камуфляж и высококлассное вооружение, американские военные в штате Минессота только выполняют роль местных правоохранителей, которые частично самоустранились из-за протестов. Об этом пишет издание АBC News.

Важно Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

Несомненно, что войска на улицах американского города интересуют всех, ведь такое явление крайне необычное. Последний раз в США применяли армию для подавления протестов еще в 1992 году.

Тогда состоялись так называемые бунты в Лос-Анджелесе. 28 лет назад протесты, как и сейчас, произошли из-за убийства чернокожего парня полицией. Правда, не сразу же после самого убийства, а когда копов отпустил суд.

Такое необычное событие заинтересовало и представителей СМИ, поэтому они взялись снимать действия гвардейцев. На некоторых кадрах они просто стоят и следят за общественным правопорядком. Они даже общаются с местными подростками.

Впрочем, есть и видео, где военные участвуют в подавлении протестов и задерживают митингующих. Всего в Миннеаполисе задержали уже 50 протестующих.

Военные на улицах Миннеаполиса: смотрите видео

Нацгвардейцев вывели на улицы США из-за протестов: смотрите видео

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: коротко

Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил работник полиции.

Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.

Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. В то же время полицейский, похоже, что получал удовольствие от этого.

Поэтому в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.

Убийство Джорджа Флойда: смотрите видео

Миннесота в США: карта