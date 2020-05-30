В американском Портленде 30 мая ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Все из-за мощных протестов, которые охватили всю страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Как в Портленде пытаются усмирить разъяренную толпу

Заявление о введении более жестких мер обнародовал мэр Портленда Тед Уилер в своем твиттере.

Важно Из-за протестов в США впервые за 28 лет вывели армию на улицы: видео

Таким образом, в городе будет действовать комендантский час с 20:00 субботы 30 мая, до 6 утра воскресенья, 31 мая.

Отметим, что в Портленде минувшей ночью с новой силой вспыхнули протесты. Немало зданий сгорели, а магазины сожжены. Столкновения с полицией привели к нескольким раненным среди митингующих.

Обратите внимание! Первыми чрезвычайное положение объявили власти Миннеаполиса, где и вспыхнули массовые протесты после смерти Джорджа Флойда.

Смотрите видео массовых протестов в Портленде:

Массовые акции в Портленде: смотрите видео

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: главное

Массовые протесты в Соединенных Штатах стали следствием убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Его при задержании коленом задушил сотрудник полиции.

Дело сначала хотели "замять". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление.

Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что Флойд не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Зато полицейский, похоже, не хотел слушать парня.

Четырех полицейских, задерживавших Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непреднамеренном убийстве, а полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.

Из-за этого в США вспыхнули протесты, а многие знаменитости поддержали протестующих. Дело получило и политическую огласку, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.

В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, где убили Флойда, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.

В то же время протесты вышли далеко за пределы Миннеаполиса и добрались до столицы страны Вашингтона. Поздно вечером 29 мая протестующие пришли к резиденции президента Дональда Трампа – Белому Дому. Протестующие забросали копов кирпичами, бутылками, файерами и другими тяжелыми предметами.

Масштабные протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда: смотрите видео​

Где находится Портленд: