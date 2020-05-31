У США вже не перший день тривають масштабні акції протесту. Вони почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні його поліцейськими. Влада вирішила запровадити комендантську годину у щонайменше 25 міст.

Загалом у 25 містах 16 американських штатів ввели комендантську годину. Про це пише CNN.

Що було раніше Надзвичайний стан і комендантська година: як протестують в американському Портленді – відео

Окрім того, Національну гвардію США активізували у 10 штатів та в округу Колумбія.

Де запровадили комендантську годину

Штат Каліфорнія

Беверлі Хіллс

Лос-Анджелес

Штат Колорадо

Денвер

Штат Флорида

Маямі

Штат Джорджия

Атланта

Штат Іллінойс

Чикаго

Штат Кентукі

Луїсвілль

Штат Міннесота

Міннеаполіс

Сейнт Пол

Штат Нью-Йорк

Рочестер

Штат Огайо

Цинциннаті

Клівленд

Колумб

Дейтон

Толедо

Штат Орегон

Юджин

Портленд

Штат Пеннсилванія

Філадельфія

Пітсбург

Штат Південна Кароліна

Чарлстон

Колумбія

Штат Тенессі

Нешвілл

Штат Юта

Солт-Лейк-Сіті

Штат Вашингтон

Сіетл

Штат Вісконсин

Мілуокі

Актуально Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести та чому про нього говорять зірки

Протести у США: останні новини

У США з 28 травня під час масових протестів затримали понад 1,3 тисячі осіб. Як повідомляє Associated Press, майже 500 демонстрантів затримали лише у Лос-Анджелесі. Зіткнення між правоохоронцями й демонстрантами спостерігаються у багатьох американських містах.

Так, у Філадельфії в результаті зіткнень постраждали як мінімум 13 поліцейських. У Сіетлі правоохоронцями довелося застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати.

За інформацією CNN, у центрі Індіанаполіса під час протестів вбили щонайменше три людини. Сталося це ввечері 30 травня.

Хто такий Джордж Флойд

25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом , ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.

, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання. Зрештою, викликали медиків , коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.

, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але – наступного дня чоловік помер. Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".

Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.

Затримання Джорджа Флойда: дивіться відео