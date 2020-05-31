Масові протести у США: вже 25 міст запровадили комендантську годину
У США вже не перший день тривають масштабні акції протесту. Вони почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні його поліцейськими. Влада вирішила запровадити комендантську годину у щонайменше 25 міст.
Загалом у 25 містах 16 американських штатів ввели комендантську годину. Про це пише CNN.
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Окрім того, Національну гвардію США активізували у 10 штатів та в округу Колумбія.
Де запровадили комендантську годину
Штат Каліфорнія
- Беверлі Хіллс
- Лос-Анджелес
- Штат Колорадо
- Денвер
Штат Флорида
- Маямі
Штат Джорджия
- Атланта
Штат Іллінойс
- Чикаго
Штат Кентукі
- Луїсвілль
Штат Міннесота
- Міннеаполіс
- Сейнт Пол
Штат Нью-Йорк
- Рочестер
Штат Огайо
- Цинциннаті
- Клівленд
- Колумб
- Дейтон
- Толедо
Штат Орегон
- Юджин
- Портленд
Штат Пеннсилванія
- Філадельфія
- Пітсбург
Штат Південна Кароліна
- Чарлстон
- Колумбія
Штат Тенессі
- Нешвілл
Штат Юта
- Солт-Лейк-Сіті
Штат Вашингтон
- Сіетл
Штат Вісконсин
- Мілуокі
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Протести у США: останні новини
У США з 28 травня під час масових протестів затримали понад 1,3 тисячі осіб. Як повідомляє Associated Press, майже 500 демонстрантів затримали лише у Лос-Анджелесі. Зіткнення між правоохоронцями й демонстрантами спостерігаються у багатьох американських містах.
Так, у Філадельфії в результаті зіткнень постраждали як мінімум 13 поліцейських. У Сіетлі правоохоронцями довелося застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати.
За інформацією CNN, у центрі Індіанаполіса під час протестів вбили щонайменше три людини. Сталося це ввечері 30 травня.
Хто такий Джордж Флойд
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".
- Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.
Затримання Джорджа Флойда: дивіться відео