Массовые протесты в США: уже 25 городов ввели комендантский час
В США уже не первый день продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими. Власти ввели комендантский час по меньшей мере в 25 городах.
В целом в 25 городах 16 американских штатов ввели комендантский час. Об этом пишет CNN.
Что было раньше Чрезвычайное положение и комендантский час: как протестуют в американском Портленде – видео
Кроме того, Национальную гвардию США задействовали в 10 штатах и в округе Колумбия.
Где ввели комендантский час
Штат Калифорния
- Беверли Хиллс
- Лос-Анджелес
Штат Колорадо
- Денвер
Штат Флорида
- Майами
Штат Джорджия
- Атланта
Штат Иллинойс
- Чикаго
Штат Кентукки
- Луисвилл
Штат Миннесота
- Миннеаполис
- Сейнт Пол
Штат Нью-Йорк
- Рочестер
Штат Огайо
- Цинциннати
- Кливленд
- Колумб
- Дейтон
- Толедо
Штат Орегон
- Юджин
- Портленд
Штат Пеннсилвания
- Филадельфия
- Питсбург
Штат Южная Каролина
- Чарлстон
- Колумбия
Штат Теннеси
- Нэшвилл
Штат Юта
- Солт-Лейк-Сити
Штат Вашингтон
- Сиэтл
Штат Висконсин
- Милуоки
Актуально Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды
Протесты в США: последние новости
В США с 28 мая во время массовых протестов задержали более 1,3 тысячи человек. Как сообщает Associated Press, около 500 демонстрантов задержали только в Лос-Анджелесе. Столкновения между правоохранителями и демонстрантами наблюдаются во многих американских городах.
Так, в Филадельфии в результате столкновений пострадали как минимум 13 полицейских. В Сиэтле правоохранителями пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
По информации CNN, в центре Индианаполиса во время протестов убили по меньшей мере три человека. Произошло это вечером 30 мая.
Кто такой Джордж Флойд
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, надавив ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся при задержании.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже поздно – на следующий день мужчина скончался.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока что ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волге – даже "очень опасна".
- Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.
Задержание Джорджа Флойда: смотрите видео