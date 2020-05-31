В США уже не первый день продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими. Власти ввели комендантский час по меньшей мере в 25 городах.

В целом в 25 городах 16 американских штатов ввели комендантский час. Об этом пишет CNN.

Что было раньше Чрезвычайное положение и комендантский час: как протестуют в американском Портленде – видео

Кроме того, Национальную гвардию США задействовали в 10 штатах и в округе Колумбия.

Где ввели комендантский час

Штат Калифорния

Беверли Хиллс

Лос-Анджелес

Штат Колорадо

Денвер

Штат Флорида

Майами

Штат Джорджия

Атланта

Штат Иллинойс

Чикаго

Штат Кентукки

Луисвилл

Штат Миннесота

Миннеаполис

Сейнт Пол

Штат Нью-Йорк

Рочестер

Штат Огайо

Цинциннати

Кливленд

Колумб

Дейтон

Толедо

Штат Орегон

Юджин

Портленд

Штат Пеннсилвания

Филадельфия

Питсбург

Штат Южная Каролина

Чарлстон

Колумбия

Штат Теннеси

Нэшвилл

Штат Юта

Солт-Лейк-Сити

Штат Вашингтон

Сиэтл

Штат Висконсин

Милуоки

Актуально Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

Протесты в США: последние новости

В США с 28 мая во время массовых протестов задержали более 1,3 тысячи человек. Как сообщает Associated Press, около 500 демонстрантов задержали только в Лос-Анджелесе. Столкновения между правоохранителями и демонстрантами наблюдаются во многих американских городах.

Так, в Филадельфии в результате столкновений пострадали как минимум 13 полицейских. В Сиэтле правоохранителями пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По информации CNN, в центре Индианаполиса во время протестов убили по меньшей мере три человека. Произошло это вечером 30 мая.

Кто такой Джордж Флойд

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Во время задержания один из копов применил удушающий прием , надавив ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся при задержании.

, надавив ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся при задержании. В конце концов, вызвали медиков , когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже поздно – на следующий день мужчина скончался.

, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но – на следующий день мужчина скончался. Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока что ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волге – даже "очень опасна".

Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.

Задержание Джорджа Флойда: смотрите видео