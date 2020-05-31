Вакханалия в США: мародеры грабят магазины Apple – шокирующие видео
В последние дни в США не утихают массовые протесты, которые охватили всю страну. В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины. В частности, досталось и знаменитым Apple Store. В то же время компания начала блокировать похищенные айфоны.
Как в США грабят магазины Apple
Сразу в трех городах мародеры подожгли и разграбили фирменные точки Apple. Об этом сообщает американское издание WHYY.
Актуально Массовые протесты в США: уже 25 городов ввели комендантский час
Двум нападениям подвергся Apple Store в Миннеаполисе (штат Миннесота) – городе, где убили афроамериканца Джорджа Флойда.
Ранее мародеры разбили там окно, но вскоре отступили, однако ночью 31 мая снова вернулись и опустошили магазин.
Мародерство в магазине Apple в Филадельфии: смотрите видео
Также в сеть попали кадры ограбления Apple Store в Портленде (штат Орегон). Мэр города объявил чрезвычайное положение и комендантский час.
Смотрите видео ограбления Apple Store в Портленде:
Обратите внимание! По состоянию на 31 мая из-за массовых беспорядков комендантский час объявлен как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки. Силы Национальной гвардии уже задействованы в 12 штатах.
Главное о протестах в США из-за смерти Джорджа Флойда
- 25 мая полиция задержала афроамериканца Джорджа Флойда якобы за то, что он хотел рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. При задержании мужчина скончался. Дело пытались закрыть. Мол, Флойд при задержании оказал сопротивление.
- Когда в сеть попало видео задержания, люди взорвались гневом. На нем видно, что Флойд не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. В то же время полицейский, похоже, не хотел и слушать его. В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже поздно – на следующий день мужчина скончался.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов. В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, где убили Флойда, на улицы вывели бойцов Нацгвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.
- Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непредумышленном убийстве, а полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.
- В то же время протесты добрались и до Вашингтона. 29 мая митингующие пришли к резиденции президента Трампа. Они забросали копов кирпичами, бутылками, файерами и другими тяжелыми предметами.