В последние дни в США не утихают массовые протесты, которые охватили всю страну. В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины. В частности, досталось и знаменитым Apple Store. В то же время компания начала блокировать похищенные айфоны.

Как в США грабят магазины Apple Сразу в трех городах мародеры подожгли и разграбили фирменные точки Apple. Об этом сообщает американское издание WHYY. Актуально Массовые протесты в США: уже 25 городов ввели комендантский час Двум нападениям подвергся Apple Store в Миннеаполисе (штат Миннесота) – городе, где убили афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее мародеры разбили там окно, но вскоре отступили, однако ночью 31 мая снова вернулись и опустошили магазин. Мародерство в магазине Apple в Филадельфии: смотрите видео Bruh Philly cleared out the Apple Store!!! #Philadelphia #philadelphiaprotest #blacklivesmatter pic.twitter.com/vgEGtOwaOC — lex (@lexxie_c) May 30, 2020 An Instagram video shows an Apple Store in Philadelphia being looted.



People seem to have come out of the store with a variety of Apple products including computers.pic.twitter.com/iCgL3YABdb — Blake Jews For Andrew Yang (@YangJews) May 31, 2020 Также в сеть попали кадры ограбления Apple Store в Портленде (штат Орегон). Мэр города объявил чрезвычайное положение и комендантский час. Смотрите видео ограбления Apple Store в Портленде: Breaking: Rioters have looted several high-end stores in Portland, Oregon, including an Apple Store and a Louis Vuitton. Just minutes ago, rioters set a Chase Bank branch on fire. pic.twitter.com/W4KObZ0Dyt — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 30, 2020 Обратите внимание! По состоянию на 31 мая из-за массовых беспорядков комендантский час объявлен как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки. Силы Национальной гвардии уже задействованы в 12 штатах. Главное о протестах в США из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая полиция задержала афроамериканца Джорджа Флойда якобы за то, что он хотел рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. При задержании мужчина скончался. Дело пытались закрыть. Мол, Флойд при задержании оказал сопротивление.

Когда в сеть попало видео задержания, люди взорвались гневом. На нем видно, что Флойд не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. В то же время полицейский, похоже, не хотел и слушать его. В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже поздно – на следующий день мужчина скончался.

После этого города в США охватила мощная волна протестов. В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, где убили Флойда, на улицы вывели бойцов Нацгвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непредумышленном убийстве, а полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.

В то же время протесты добрались и до Вашингтона. 29 мая митингующие пришли к резиденции президента Трампа. Они забросали копов кирпичами, бутылками, файерами и другими тяжелыми предметами.