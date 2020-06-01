Доньку мера Нью-Йорка арештували через участь у масових протестах
Донька мера американського міста Нью-Йорк Кьяра де Блазіо опинилася за ґратами через участь у протестах. Вона разом з сотнями інших активістів протестували біля площі Юніон-сквер.
25-річну дівчину затримали з іншими демонстрантами ввечері 30 травня. Про це повідомив телеканал NY1.
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Мітингувальники закидали співробітників поліції невідомими предметами. Попередження правоохоронців на них не подіяли. Кьярі де Блазіо звинуватили у хуліганстві.
Цього ж дня стало відомо, що батько дівчини – мер Білл де Блазіо – почав розслідування інциденту з наїздом двох автомобілів поліції на натовп в місті. Водночас він зазначив, що дії протестуючих, які оточують поліцейські машини й погрожують правоохоронцям, є неприпустимими.
Донька мера Нью-Йорка / Фото Getty Images
Масові протести у США: головне
- Як пише Associated Press, загалом у результаті масових заворушень, які охопили відразу кілька американських штатів, заарештували понад 4 тисячі людей.
- У столиці США Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголошено комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що американського президента Дональда Трампа перевели в підземний бункер.
- У деяких містах мародери громлять, грабують та спалюють магазини. Зокрема, дісталось й знаменитим Apple Store. Водночас компанія почала блокувати викрадені айфони.
- Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників. Ба більше, протягом останніх днів поліція у США понад 60 разів нападала на журналістів. Силовики арештовували їх і застосовували проти них гумові кулі та сльозогінний газ. Також на представників ЗМІ нападали й демонстранти.
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Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".