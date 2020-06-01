Донька мера американського міста Нью-Йорк Кьяра де Блазіо опинилася за ґратами через участь у протестах. Вона разом з сотнями інших активістів протестували біля площі Юніон-сквер.

25-річну дівчину затримали з іншими демонстрантами ввечері 30 травня. Про це повідомив телеканал NY1.

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Мітингувальники закидали співробітників поліції невідомими предметами. Попередження правоохоронців на них не подіяли. Кьярі де Блазіо звинуватили у хуліганстві.

Цього ж дня стало відомо, що батько дівчини – мер Білл де Блазіо – почав розслідування інциденту з наїздом двох автомобілів поліції на натовп в місті. Водночас він зазначив, що дії протестуючих, які оточують поліцейські машини й погрожують правоохоронцям, є неприпустимими.



Донька мера Нью-Йорка / Фото Getty Images

Масові протести у США: головне

Як пише Associated Press, загалом у результаті масових заворушень, які охопили відразу кілька американських штатів, заарештували понад 4 тисячі людей.

У столиці США Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголошено комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що американського президента Дональда Трампа перевели в підземний бункер.

У деяких містах мародери громлять, грабують та спалюють магазини. Зокрема, дісталось й знаменитим Apple Store. Водночас компанія почала блокувати викрадені айфони.

Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників. Ба більше, протягом останніх днів поліція у США понад 60 разів нападала на журналістів. Силовики арештовували їх і застосовували проти них гумові кулі та сльозогінний газ. Також на представників ЗМІ нападали й демонстранти.

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