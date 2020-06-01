Дочь мэра американского города Нью-Йорк Кьяра де Блазио оказалась за решеткой из-за участия в протестах. Она вместе с сотнями других активистов протестовала возле площади Юнион-сквер.

25-летнюю девушку задержали с другими демонстрантами вечером 30 мая. Об этом сообщил телеканал NY1.

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Митингующие забросали сотрудников полиции неизвестными предметами. Предупреждение правоохранителей на них не подействовали. Кьяру де Блазио обвинили в хулиганстве.

В этот же день стало известно, что отец девушки – мэр Билл Де Блазио – начал расследование инцидента с наездом двух автомобилей полиции на толпу в городе. В то же время он отметил, что действия протестующих, которые окружают полицейские машины и угрожают правоохранителям, являются недопустимыми.



Дочь мэра Нью-Йорка / Фото Getty Images

Массовые протесты в США: главное

Как пишет Associated Press, всего в результате массовых беспорядков, которые охватили сразу несколько американских штатов, арестовали более 4 тысяч человек.

В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час. СМИ сообщают, что американского президента Дональда Трампа перевели в подземный бункер.

В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины. В частности, досталось и знаменитым Apple Store. Компания уже начала блокировать похищенные айфоны.

Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. Более того, в последние дни полиция в США более 60 раз нападала на журналистов. Силовики арестовывали их и применяли против них резиновые пули и слезоточивый газ. Также на представителей СМИ нападали и демонстранты.

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