Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в массовых протестах
Дочь мэра американского города Нью-Йорк Кьяра де Блазио оказалась за решеткой из-за участия в протестах. Она вместе с сотнями других активистов протестовала возле площади Юнион-сквер.
25-летнюю девушку задержали с другими демонстрантами вечером 30 мая. Об этом сообщил телеканал NY1.
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Митингующие забросали сотрудников полиции неизвестными предметами. Предупреждение правоохранителей на них не подействовали. Кьяру де Блазио обвинили в хулиганстве.
В этот же день стало известно, что отец девушки – мэр Билл Де Блазио – начал расследование инцидента с наездом двух автомобилей полиции на толпу в городе. В то же время он отметил, что действия протестующих, которые окружают полицейские машины и угрожают правоохранителям, являются недопустимыми.
Дочь мэра Нью-Йорка / Фото Getty Images
Массовые протесты в США: главное
- Как пишет Associated Press, всего в результате массовых беспорядков, которые охватили сразу несколько американских штатов, арестовали более 4 тысяч человек.
- В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час. СМИ сообщают, что американского президента Дональда Трампа перевели в подземный бункер.
- В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины. В частности, досталось и знаменитым Apple Store. Компания уже начала блокировать похищенные айфоны.
- Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. Более того, в последние дни полиция в США более 60 раз нападала на журналистов. Силовики арестовывали их и применяли против них резиновые пули и слезоточивый газ. Также на представителей СМИ нападали и демонстранты.
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Что известно о смерти Джорджа Флойда
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он вроде даже не сопротивлялся при задержании.
- В конце концов вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина скончался.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Уолза – даже "очень опасна".