Стреляют резиновыми пулями: полиция атаковала журналистов в США, есть раненые – видео
В течение последних дней полиция в США более 60 раз нападала на журналистов. Силовики арестовывали их и применяли против них резиновые пули и слезоточивый газ. Также на представителей СМИ нападали и демонстранты.
Среди пострадавших есть журналисты таких авторитетных изданий, как CNN, Huffington Post, агентств Assocaited Press, Los Angeles Times. Об этом сообщает AP.
Актуально В Вашингтоне ввели комендантский час: Трампа отправили в бункер – видео
Что известно об избитых журналистах в США
Журналисты были ранены, подвергались нападениям и преследованию со стороны протестующих или полицейских в:
- Миннеаполисе,
- Нью-Йорке,
- Чикаго,
- Вашингтоне,
- округе Колумбия,
- Питтсбурге,
- Лос-Анджелесе,
- Филадельфии,
- Сан-Диего,
- Детройте,
- Денвере.
По словам директора телеканала MSNBC Али Велши, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый против работников СМИ, несмотря на то, что они показывали свои журналистские удостоверения.
Полицейские в ответ говорили: "Нам безразлично!" и продолжали стрелять. С начала протестов пострадали восемь журналистов AP.
Смотрите видео, как журналистов CNN арестовали в прямом эфире:
Полиция стреляет в журналистов Washington Post во время беспорядков:
Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полиция задержала афроамериканца Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов. При задержании полицейскими мужчина умер.
- Когда в сеть попало видео задержания, люди возмутились. Флойд не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и говорил, что задыхается. В то же время коп не хотел и слушать его.
- Города в США охватила невероятная волна беспорядков. В Миннеаполисе и других городах на улицы даже вывели бойцов Нацгвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.
- Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непреднамеренном убийстве, а полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.
- Уже 40 городов в США объявили комендантские часы.