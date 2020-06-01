В течение последних дней полиция в США более 60 раз нападала на журналистов. Силовики арестовывали их и применяли против них резиновые пули и слезоточивый газ. Также на представителей СМИ нападали и демонстранты.

Среди пострадавших есть журналисты таких авторитетных изданий, как CNN, Huffington Post, агентств Assocaited Press, Los Angeles Times. Об этом сообщает AP.

Актуально В Вашингтоне ввели комендантский час: Трампа отправили в бункер – видео

Что известно об избитых журналистах в США

Журналисты были ранены, подвергались нападениям и преследованию со стороны протестующих или полицейских в:

Миннеаполисе,

Нью-Йорке,

Чикаго,

Вашингтоне,

округе Колумбия,

Питтсбурге,

Лос-Анджелесе,

Филадельфии,

Сан-Диего,

Детройте,

Денвере.

По словам директора телеканала MSNBC Али Велши, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый против работников СМИ, несмотря на то, что они показывали свои журналистские удостоверения.

Полицейские в ответ говорили: "Нам безразлично!" и продолжали стрелять. С начала протестов пострадали восемь журналистов AP.

Смотрите видео, как журналистов CNN арестовали в прямом эфире:

Полиция стреляет в журналистов Washington Post во время беспорядков:

Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда: главное