В Вашингтоне ввели комендантский час: Трампа отправили в бункер – видео
В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час. СМИ сообщают, что американского президента Дональда Трампа перевели в подземный бункер.
Какова ситуация в Вашингтоне
По состоянию на утро 1 июня, вблизи Белого дома продолжались массовые акции, протестующие подожгли дорожные знаки. Об этом сообщает The Guardian.
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Мэр столицы США Мюриэль Боузер ввела комендантский час в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, в 06:00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Нацгвардию для поддержки полицейских.
Как охраняют Белый дом и Дональда Трампа
- Издание New York Times сообщает, что агенты секретной службы США перевели президента Дональда Трампа в бункер. Как сообщают журналисты, он провел там несколько часов.
- Сотрудников аппарата Белого дома попросили не приближаться к зданию из-за опасности.
- В течение субботы и воскресенья возле Белого дома пострадали более 60 офицеров и агентов Секретной службы, которая занимается, в частности, охраной президента и других чиновников.
- Митингующие бросали в силовиков кирпичи, камни, бутылки, фейерверки и другие предметы.
Смотрите видео массовых беспорядков в Вашингтоне:
Массовые протесты в США: последние новости
- Уже 40 американских городов объявили комендантское время. Более 5 000 бойцов Нацгвардии вывели на улицы 15 штатов и Вашингтона.
- В Лос-Анджелесе задержали 400 человек, большую часть из которых – за мародерство. 60 зданий повреждены в центре Питтсбурга, в том числе рестораны и гостиницы.
- Начальник полиции Денвера сообщил, что десятки офицеров пострадали во время акций протеста в городе.
Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полиция задержала афроамериканца Джорджа Флойда вроде бы за то, что он хотел рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов. При задержании мужчина умер. Дело пытались закрыть. Мол, Флойд во время задержания оказал сопротивление.
- Когда в сеть попало видео задержания, люди взорвались гневом. На нем видно, что Флойд не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. В то же время полицейский, похоже, не хотел и слушать его. В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже поздно – на следующий день мужчина скончался.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов. В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, где убили Флойда, на улицы вывели бойцов Нацгвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.
- Четырех полицейских, задерживавших Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непреднамеренном убийстве, а полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.