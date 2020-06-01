У Вашингтоні ввели комендантську годину: Трампа відправили в бункер – відео
У столиці США Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголошено комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що американського президента Дональда Трампа перевели в підземний бункер.
Яка ситуація у Вашингтоні
Станом на ранок 1 червня, поблизу Білого дому тривали масові акції, протестувальники підпалили дорожні знаки. Про це повідомляє The Guardian.
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Мер столиці США Мюріель Боузер запровадила комендантську годину в окрузі Колумбія з 23:00 неділі, 31 травня, до 06:00 понеділка, 1 червня. Вона також залучила Нацгвардію для підтримки поліцейських.
Як охороняють Білий дім і Дональда Трампа
- Видання New York Times повідомляє, що агенти секретної служби США перевели президента Дональда Трампа в бункер. Як повідомляють журналісти, він провів там декілька годин.
- Співробітників апарату Білого дому попросили не наближатися до будівлі через небезпеку.
- Протягом суботи та неділі біля Білого дому постраждали понад 60 офіцерів та агентів Секретної служби, яка займається, зокрема, охороною президента та інших високопосадовців.
- Мітингувальники жбурляли в силовиків цеглини, камені, пляшки, феєрверки та інші предмети.
Дивіться відео масових заворушень у Вашингтоні:
Масові протести в США: останні новини
- Вже 40 американських міст оголосили комендантські години. Понад 5 000 бійців Нацгвардії вивели на вулиці 15 штатів і Вашингтону.
- У Лос-Анджелесі затримали 400 осіб, більша частина з яких – за мародерство. 60 будівель пошкоджені в центрі Піттсбурга, в тому числі ресторани та готелі.
- Начальник поліції Денвера повідомив, що десятки офіцерів постраждали під час акцій протесту в місті.
Протести в США через смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. При затриманні чоловік помер. Справу намагалися закрити. Мовляв, Флойд під час затримання чинив опір.
- Коли в мережу потрапило відео затримання, люди вибухнули гнівом. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Водночас поліцейський, схоже, не хотів й слухати його. Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.
- Після цього міста в США охопила потужна хвиля протестів. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели бійців Нацгвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.