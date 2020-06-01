Стріляють гумовими кулями: поліція атакувала журналістів у США, є поранені – відео
Протягом останніх днів поліція в США понад 60 разів нападала на журналістів. Силовики арештовували їх і застосовували проти них гумові кулі та сльозогінний газ. Також на представників ЗМІ нападали й демонстранти.
Серед постраждалих є журналісти таких авторитетних видань, як CNN, Huffington Post, агентства Assocaited Press, Los Angeles Times. Про це повідомляє AP.
Актуально У Вашингтоні ввели комендантську годину: Трампа відправили в бункер – відео
Що відомо про побитих журналістів в США
Журналісти були поранені, зазнавали нападів і переслідування з боку протестувальників чи поліцейських в:
- Міннеаполісі,
- Нью-Йорку,
- Чикаго,
- Вашингтоні,
- окрузі Колумбія,
- Пітсбургу,
- Лос-Анджелесі,
- Філадельфії,
- Сан-Дієго,
- Детройті,
- Денвері.
За словами директора телеканалу MSNBC Алі Велші, поліція застосовувала гумові кулі та сльозогінний проти працівників ЗМІ, незважаючи на те, що вони показували свої журналістські посвідчення.
Поліцейські у відповідь говорили: "Нам байдуже!" і продовжували стріляти. Від початку протестів постраждали вісім журналістів AP.
Дивіться відео, як журналістів CNN арештували в прямому ефірі:
Поліція стріляє в журналістів Wahington Post під час заворушень:
Масові заворушення в США через смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда нібито за те, що він хотів намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. При затриманні поліцейськими чоловік помер.
- Коли в мережу потрапило відео затримання, люди обурились. Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і казав, що задихається. Водночас коп не хотів й слухати його.
- Міста в США охопила неймовірна хвиля заворушень. У Міннеаполісі та інших містах на вулиці навіть вивели бійців Нацгвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.
- Вже 40 міст в США оголосили комендантські години.