Протягом останніх днів поліція в США понад 60 разів нападала на журналістів. Силовики арештовували їх і застосовували проти них гумові кулі та сльозогінний газ. Також на представників ЗМІ нападали й демонстранти.

Серед постраждалих є журналісти таких авторитетних видань, як CNN, Huffington Post, агентства Assocaited Press, Los Angeles Times. Про це повідомляє AP.

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Що відомо про побитих журналістів в США

Журналісти були поранені, зазнавали нападів і переслідування з боку протестувальників чи поліцейських в:

Міннеаполісі,

Нью-Йорку,

Чикаго,

Вашингтоні,

окрузі Колумбія,

Пітсбургу,

Лос-Анджелесі,

Філадельфії,

Сан-Дієго,

Детройті,

Денвері.

За словами директора телеканалу MSNBC Алі Велші, поліція застосовувала гумові кулі та сльозогінний проти працівників ЗМІ, незважаючи на те, що вони показували свої журналістські посвідчення.

Поліцейські у відповідь говорили: "Нам байдуже!" і продовжували стріляти. Від початку протестів постраждали вісім журналістів AP.

Дивіться відео, як журналістів CNN арештували в прямому ефірі:

Поліція стріляє в журналістів Wahington Post під час заворушень:

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