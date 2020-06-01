Младший брат Джорджа Флойда – Терренс – осудил агрессивное поведение митингующих в США. Терренс попросил людей направить свой гнев в другую сторону, ведь погибший всегда был за мир.

Обращение Терренса Флойда

Терренс Флойд сказал, что он также сейчас в гневе, однако Джордж бы такого поведения не поддержал. Обращение младшего брата погибшего записали ABC.

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Мой брат был за мир. О нем говорили, что это – добродушный великан. Я не верю, что его нет. Хочу обратиться к людям и сказать: направьте свой гнев куда-нибудь еще. Этого всего не нужно, если его собственная семья этого не делает, то зачем делаете вы?

– обратился к протестующим брат погибшего.

Терренса возмутили случаи мародерства

Семья Флойда шокирована мародерством и погромами, в которые во многих американских городах перерастают акции против полицейского произвола.

"Зачем разрывать на куски собственные общины? Когда вы закончите и захотите, например, что-то купить, а там все разбито и разрушено", – не скрывает возмущения Терренс.

Смотрите обращение Терренса Флойда:

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