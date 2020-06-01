Мой брат не был таким, – брат убитого Джорджа Флойда осудил протестующих: видео
Младший брат Джорджа Флойда – Терренс – осудил агрессивное поведение митингующих в США. Терренс попросил людей направить свой гнев в другую сторону, ведь погибший всегда был за мир.
Обращение Терренса Флойда
Терренс Флойд сказал, что он также сейчас в гневе, однако Джордж бы такого поведения не поддержал. Обращение младшего брата погибшего записали ABC.
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Мой брат был за мир. О нем говорили, что это – добродушный великан. Я не верю, что его нет. Хочу обратиться к людям и сказать: направьте свой гнев куда-нибудь еще. Этого всего не нужно, если его собственная семья этого не делает, то зачем делаете вы?
– обратился к протестующим брат погибшего.
Терренса возмутили случаи мародерства
Семья Флойда шокирована мародерством и погромами, в которые во многих американских городах перерастают акции против полицейского произвола.
"Зачем разрывать на куски собственные общины? Когда вы закончите и захотите, например, что-то купить, а там все разбито и разрушено", – не скрывает возмущения Терренс.
Смотрите обращение Терренса Флойда:
Коротко об истории массовых протестов в США
- 25 мая полицейские задержали чернокожего Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею.
- Флойда отпустили, когда он затих. Но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер.
- США охватили массовые протесты. В результате массовых беспорядков арестовали более 4 тысяч человек.
- Дочь мэра Нью-Йорка Кьяра де Блазио оказалась за решеткой из-за участия в протестах.
- В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час. СМИ сообщают, что американского президента Дональда Трампа перевели в подземный бункер.
- В некоторых городах люди грабят и сжигают магазины.
- Во время протестов были пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. В последние дни полиция в США более 60 раз нападала на журналистов.
- В некоторых американских городах копы учавствуют в акциях протеста.