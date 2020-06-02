Результаты независимого вскрытия Флойда совершенно противоречат официальным, – The Guardian
По требованию родственников независимые медицинские эксперты провели повторное вскрытие Джорджа Флойда, смерть которого произошла после действий полицейских и спровоцировала масштабные протесты в США. Выводы независимых экспертов противоречат тем, которые провозгласила власть.
Повторное вскрытие Флойда показало иные результаты, чем то, что делали судмедэксперты
Адвокат семьи Флойда рассказал The Guardian, что, по заключению независимых экспертов, мужчина умер от отсутствия кровотока в мозг, вызванного давлением на шею и спину.
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Более того, в заключении медиков говорится, что Флойд, скорее всего, скончался на месте, а не в больнице, как об этом заявили власти. А вот проблем со здоровьем, которые могли бы повлечь его смерть, Флойд не имел.
Напомним, по результатам первого вскрытия, сделанного государственным центром судебно-медицинских экспертиз, Флойд якобы умер в результате сердечного приступа, который вызвали слабое здоровье и стресс от задержания. Кроме того, умерший, мол, на момент смерти был отравлен опиоидным анальгетиком фентанилом, а накануне употреблял метамфетамин.
Почему результаты вскрытия и выяснения причины смерти Флойда – важны
Родственники погибшего требуют, чтобы задержанному полицейскому (уже бывшему), который коленом душил Флойда, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
Пока этого офицера подозревают в непредумышленном убийстве, которое в суде могут рассматриваться как "халатность, повлекшую к необоснованному риску". А значит, его наказание будет значительно мягче.
Смерть Флойда и массовые протесты в США: коротко
- 25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда (он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов) с применением удушающего приема (коленом на шею).
- В результате мужчина скончался, что спровоцировало в США массовые протесты. Во время этих протестов задержали уже несколько тысяч человек, а в ночь на 1 июня одного из протестующих застрелили.
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- В Вашингтоне и еще 40 крупных городах страны объявили комендантский час, а Дональда Трампа, как пишут СМИ, спрятали в подземном бункере. В некоторых городах люди грабят и сжигают магазины.
- Что касается полицейских, которые задерживали Флойда, то всех четырех уволили. Но обвинения предъявили только тому, кто непосредственно душил умершего коленом.