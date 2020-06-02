По требованию родственников независимые медицинские эксперты провели повторное вскрытие Джорджа Флойда, смерть которого произошла после действий полицейских и спровоцировала масштабные протесты в США. Выводы независимых экспертов противоречат тем, которые провозгласила власть.

Повторное вскрытие Флойда показало иные результаты, чем то, что делали судмедэксперты

Адвокат семьи Флойда рассказал The Guardian , что, по заключению независимых экспертов, мужчина умер от отсутствия кровотока в мозг, вызванного давлением на шею и спину.

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Более того, в заключении медиков говорится, что Флойд, скорее всего, скончался на месте, а не в больнице , как об этом заявили власти. А вот проблем со здоровьем, которые могли бы повлечь его смерть, Флойд не имел.

Напомним, по результатам первого вскрытия, сделанного государственным центром судебно-медицинских экспертиз, Флойд яко бы умер в результате сердечного приступа, который вызвали слабое здоровье и стресс от задержания. Кроме того, умерший, мол, на момент смерти был отравлен опиоидным анальгетиком фентанилом, а накануне употреблял метамфетамин.

Почему результаты вскрытия и выяснения причины смерти Флойда – важны

Родственники погибшего требуют, чтобы задержанному полицейскому (уже бывшему), который коленом душил Флойда, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Пока этого офицера подозревают в непредумышленном убийстве , которое в суде могут рассматриваться как "халатность, повлекшую к необоснованному риску". А значит, его наказание будет значительно мягче.

Смерть Флойда и массовые протесты в США : коротко

25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда (он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов) с применением удушающего приема (коленом на шею).

В результате мужчина скончался, что спровоцировало в США массовые протесты. Во время этих протестов задержали уже несколько тысяч человек, а в ночь на 1 июня одного из протестующих застрелили.

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