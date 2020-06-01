Протесты в США: полиция переходит на сторону митингующих и встает на колени – фото, видео
В ряде городов США правоохранители присоединяются к участникам акций протеста. В Калифорнии и Вашингтоне копы встали на колени в знак солидарности с митингующими. Акции неповиновения против действий полиции продолжаются с 25 мая – после смерти Джорджа Флойда.
Копы присоединяются к акциям протеста
В нескольких крупных городах США, среди которых – Миннеаполис, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Нью-Йорк, представители полиции присоединились к акциям протеста, информирует ABC.
К теме Стреляют резиновыми пулями: полиция атаковала журналистов в США, есть раненые – видео
Шефы полиции поддерживают акции протеста
В округе Дженеси, штат Мичиган, местный шериф Крис Свонсон заявил, что он и его подчиненные скорее будут идти вместе с протестующими, чем патрулировать.
Мы видели только группу людей – черных и белых, молодых и пожилых, отовсюду – Индианы, Детройта – и они возмущены. Их голоса не услышали,
– сказал Свонсон.
Похожее заявление сделал и шеф полиции в округе Кэмден, что в Нью-Джерси. Джо Высоцки присоединился к маршу протестующих, одетый в защитную маску и полицейскую форму.
Мы знаем, что вместе мы сильнее, что в городе Кэмден мы можем создать пространство, где полиция сосредоточена на деэскалации и диалоге,
– объяснил свои действия Высоцки.
Шеф полиции Джо Высоцки вместе с протестующими / ABC Фото
Полиция встает на колени перед протестующими в "знак единства"
В Санта-Круз, в Калифорнии, мэр Джастин Камингс и шеф местной полиции Энди Миллс встали на колени в знак поддержки протестующих. В Нью-Йорке копы аплодировали участникам акции протеста.
В столице страны – Вашингтоне полицейские, к которым подошли демонстранты, встали на колени, чтобы показать с ними "знак единства".
Полицейские солидарны с протестующими / Фото из телеграмм канала "Карточный домик"
Смотрите видео, как полиция переходит на сторону митингующих:
Массовые протесты в США: главное
- 25 мая полицейские задержали темнокожего Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею.
- Флойда отпустили, когда он затих. Но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер.
- США охватили массовые протесты. В результате массовых беспорядков арестовали более 4 тысяч человек.
- Дочь мэра Нью-Йорка Кьяра де Блазио оказалась за решеткой за участие в протестах.
- В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час. СМИ сообщают, что американского президента Дональда Трампа перевели в подземный бункер.
- В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины.
- Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. В течение последних дней полиция в США более 60 раз нападала на журналистов.