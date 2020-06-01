В ряде городов США правоохранители присоединяются к участникам акций протеста. В Калифорнии и Вашингтоне копы встали на колени в знак солидарности с митингующими. Акции неповиновения против действий полиции продолжаются с 25 мая – после смерти Джорджа Флойда.

Копы присоединяются к акциям протеста

В нескольких крупных городах США, среди которых – Миннеаполис, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Нью-Йорк, представители полиции присоединились к акциям протеста, информирует ABC.

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Шефы полиции поддерживают акции протеста

В округе Дженеси, штат Мичиган, местный шериф Крис Свонсон заявил, что он и его подчиненные скорее будут идти вместе с протестующими, чем патрулировать.

Мы видели только группу людей – черных и белых, молодых и пожилых, отовсюду – Индианы, Детройта – и они возмущены. Их голоса не услышали,

– сказал Свонсон.

Похожее заявление сделал и шеф полиции в округе Кэмден, что в Нью-Джерси. Джо Высоцки присоединился к маршу протестующих, одетый в защитную маску и полицейскую форму.

Мы знаем, что вместе мы сильнее, что в городе Кэмден мы можем создать пространство, где полиция сосредоточена на деэскалации и диалоге,

– объяснил свои действия Высоцки.



Шеф полиции Джо Высоцки вместе с протестующими / ABC Фото

Полиция встает на колени перед протестующими в "знак единства"

В Санта-Круз, в Калифорнии, мэр Джастин Камингс и шеф местной полиции Энди Миллс встали на колени в знак поддержки протестующих. В Нью-Йорке копы аплодировали участникам акции протеста.

В столице страны – Вашингтоне полицейские, к которым подошли демонстранты, встали на колени, чтобы показать с ними "знак единства".



Полицейские солидарны с протестующими / Фото из телеграмм канала "Карточный домик"​ Полицейские солидарны с протестующими / Фото из телеграмм канала "Карточный домик"​

Смотрите видео, как полиция переходит на сторону митингующих:

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