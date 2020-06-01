У низці міст США правоохоронці приєднуються до учасників акцій протесту. У Каліфорнії та Вашингтоні копи встали на коліна у знак солідарності з мітингувальниками. Акції непокори проти дій поліції тривають з 25 травня – після смерті Джорджа Флойда.

Копи приєднуються до акцій протесту

представники поліції приєднались до акцій протесту, інформує У кількох великих містах США, серед яких – Міннеаполіс, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Сан-Дієго та Нью-Йорк,, інформує ABC

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Шефи поліції підтримують акції протесту

В окрузі Дженесі, штат Мічиган, місцевий шериф Кріс Свонсон заявив, що він та його підлеглі радше йтимуть разом з протестувальниками, аніж патрулюватимуть.

Ми бачили лише групу людей – чорних та білих, молодих та літніх, з усюди – Індіани, Детройту – і вони обурені. Їхні голоси не почули,

– сказав Свонсон.

Схожу заяву зробив і шеф поліції в окрузі Кемден, що у Нью-Джерсі. Джо Висоцкі приєднався до маршу протестувальників, одягнутий у захисну маску та поліцейську форму.

Ми знаємо, що разом ми сильніші, що у місті Кемден ми можемо створити простір, де поліція зосереджена на деескалації та діалогу,

– пояснив свої дії Висоцкі.



Шеф поліції Джо Висоцкі разом з протестувальниками / Фото ABC

Поліція встає на коліна перед протестувальниками у "знак єдності"

У Санта-Круз, що у Каліфорнії, мер Джастін Камінгс та шеф місцевої поліції Енді Міллс встали на коліна у знак підтримки протестувальників. У Нью-Йорку копи аплодували учасникам акції протесту.



У столиці країни – Вашингтоні поліцейські, до яких підійшли демонстранти, встали на коліна, аби показати з ними "знак єдності".



Поліцейські солідарні з протестувальниками / Фото з телеграм-каналу "Карточный домик" Поліцейські солідарні з протестувальниками / Фото з телеграм-каналу "Карточный домик"

Дивіться відео, як поліція переходить на бік мітингувальників:

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