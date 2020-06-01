Протести в США: поліція переходить на бік мітингувальників та встає на коліна – фото, відео
У низці міст США правоохоронці приєднуються до учасників акцій протесту. У Каліфорнії та Вашингтоні копи встали на коліна у знак солідарності з мітингувальниками. Акції непокори проти дій поліції тривають з 25 травня – після смерті Джорджа Флойда.
Копи приєднуються до акцій протесту
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Шефи поліції підтримують акції протесту
Ми бачили лише групу людей – чорних та білих, молодих та літніх, з усюди – Індіани, Детройту – і вони обурені. Їхні голоси не почули,
– сказав Свонсон.
Ми знаємо, що разом ми сильніші, що у місті Кемден ми можемо створити простір, де поліція зосереджена на деескалації та діалогу,
– пояснив свої дії Висоцкі.
Шеф поліції Джо Висоцкі разом з протестувальниками / Фото ABC
Поліція встає на коліна перед протестувальниками у "знак єдності"
У столиці країни – Вашингтоні поліцейські, до яких підійшли демонстранти, встали на коліна, аби показати з ними "знак єдності".
Поліцейські солідарні з протестувальниками / Фото з телеграм-каналу "Карточный домик"
Дивіться відео, як поліція переходить на бік мітингувальників:
Масові протести у США: головне
- 25 травня поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию.
- Флойда відпустили, коли він затих. Але було вже надто пізно – чоловік невдовзі помер.
- США охопили масові протести. У результаті масових заворушень заарештували понад 4 тисячі людей.
- Донька мера Нью-Йорка Кьяра де Блазіо опинилася за ґратами через участь у протестах.
- У столиці США Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголошено комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що американського президента Дональда Трампа перевели в підземний бункер.
- У деяких містах мародери громлять, грабують та спалюють магазини.
- Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників. Протягом останніх днів поліція у США понад 60 разів нападала на журналістів.