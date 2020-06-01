У Великій Британії відбулися протести через вбивство Джорджа Флойда – темношкірого американця, якого під час затримання вбив полісмен. Зокрема у Лондоні на акцію зібралися тисячі людей.

Демонстранти тримали у руках плакати з надписом "Справедливість для Джорджа Флойда", пише видання BBC.

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Справедливості протестувальники вимагали, зокрема, і перед американським посольством. Туди вони прийшли з плакатами, написи на яких стосувалися вбитого хлопця:

"Я не можу дихати";

"Життя темношкірого – важливе";

"Немає місця для расизму".

Під час акції під посольством США британська поліція заарештувала 5 протестувальників. Усі вони молоді люди у віці від 17 до 25 років.



Акція протесту під посольством США у Лондоні / фото EPA

Також протест відбувся й в іншому британському місті – Манчестері. Інформації про затриманих там немає.

Та однією Великою Британією протести у Європі не обійшлися. Через вбивство Джорджа Флойда люди вийшли на вулиці і в німецькій столиці Берліні.



Акція протесту в Берліні через вбивство Джорджа Флойда / фото EPA

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко

Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.

Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.

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Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.

Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.

Згодом протести у США переросли у справжні погроми. Протестувальники трощили магазини, а влада вивела армію на вулиці й ввела в окремих штатах комендантську годину.

Вбивство Джорджа Флойда: дивіться відео