В Великобритании прошли протесты из-за убийства Джорджа Флойда – темнокожего американца, которого при задержании убил полицейский. В частности, в Лондоне на акцию собрались тысячи людей.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Справедливость для Джорджа Флойда", пишет издание BBC.

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Справедливости протестующие требовали, в частности, и перед американским посольством. Туда они пришли с плакатами, надписи на которых касались убитого парня:

"Я не могу дышать";

"Жизнь темнокожего – важна";

"Нет места расизма".

Во время акции под посольством США британская полиция арестовала 5 протестующих. Все они молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет.



Акция протеста перед посольством США в Лондоне / фото EPA

Также протест состоялся и в другом британском городе – Манчестере. Информации о задержанных там нет.

Но одной Великобританией протесты в Европе не обошлись. Из-за убийства Джорджа Флойда люди вышли на улицы и в немецкой столице Берлине.



Акция протеста в Берлине из-за убийства Джорджа Флойда / фото EPA

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: коротко

Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил работник полиции.

Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали через фальшивые деньги, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.

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Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Зато полицейский, похоже, что получал удовольствие от этого.

Поэтому в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.

Впоследствии протесты в США переросли в настоящие погромы. Протестующие громили магазины, а власть вывела армию на улицы и ввела в отдельных штатах комендантский час.

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