Президент США раніше погрожував залученням військових для розгону демонстрантів. Однак тепер він змінив думку та не вважає потрібним придушувати протести у країні за допомогою армії. Дональд Трамп також заявив, що поліція 1 червня не застосовувала гумові кулі проти протестувальників поблизу Білого дому.

Можливість використання армії проти демонстрантів Трамп прокоментував в ефірі Newsmax TV.

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Це залежить (від ситуації – 24 канал). Не думаю, що нам доведеться це робити,

– заявив президент США.

За його словами, поліція не застосовувала гумові кулі проти протестувальників поблизу Білого дому 1 червня. "Нічого цього не було, їх лише відсунули", – додав Трамп.

Раніше американського президента звинуватили його в тому, що він наказав розігнати "мирних протестувальників". Трамп відповів, що він не знав про це, наказ поліції віддавав генпрокурор Сполучених Штатів Вільям Бар.

Важливо! Так званий "Закон про повстання" дає можливість президенту США і головнокомандувачу використовувати війська для придушення повстань. До такого можуть вдаватися, якщо є загроза державі або її жителям.

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