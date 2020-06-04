Армия уже не нужна: Трамп передумал использовать войска против демонстрантов
Президент США ранее угрожал привлечением военных для разгона демонстрантов. Однако теперь он изменил мнение и не считает нужным подавлять протесты в стране с помощью армии. Дональд Трамп также заявил, что полиция 1 июня не применяла резиновые пули против протестующих возле Белого дома.
Возможность использования армии против демонстрантов Трамп прокомментировал в эфире Newsmax TV.
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Это зависит (от ситуации – 24 канал). Не думаю, что нам придется это делать,
– заявил президент США.
По его словам, полиция не применяла резиновые пули против протестующих возле Белого дома 1 июня. "Ничего этого не было, их только отодвинули", – добавил Трамп.
Ранее американского президента обвинили в том, что он приказал разогнать "мирных протестующих". Трамп ответил, что он не знал об этом, приказ полиции отдавал генпрокурор США Уильям Бар.
Важно! Так называемый "Закон о восстании" дает возможность президенту США и главнокомандующему использовать войска для подавления восстаний. К такому могут прибегать, если есть угроза государству или его жителям.
Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда: коротко
- 25 мая американские полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда. Мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком. Во время задержания один из полицейских применил удушающий прием, став коленом на шею.
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- В Вашингтоне и других крупных городах США объявлен комендантский час. Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих.
- Протесты уже вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне.