Президент США ранее угрожал привлечением военных для разгона демонстрантов. Однако теперь он изменил мнение и не считает нужным подавлять протесты в стране с помощью армии. Дональд Трамп также заявил, что полиция 1 июня не применяла резиновые пули против протестующих возле Белого дома.

Возможность использования армии против демонстрантов Трамп прокомментировал в эфире Newsmax TV.

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Это зависит (от ситуации – 24 канал). Не думаю, что нам придется это делать,

– заявил президент США.

По его словам, полиция не применяла резиновые пули против протестующих возле Белого дома 1 июня. "Ничего этого не было, их только отодвинули", – добавил Трамп.

Ранее американского президента обвинили в том, что он приказал разогнать "мирных протестующих". Трамп ответил, что он не знал об этом, приказ полиции отдавал генпрокурор США Уильям Бар.

Важно! Так называемый "Закон о восстании" дает возможность президенту США и главнокомандующему использовать войска для подавления восстаний. К такому могут прибегать, если есть угроза государству или его жителям.

Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда: коротко