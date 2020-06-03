Протесты из-за убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда набирают обороты в США. В Пентагоне исключают применение войск против митингующих, несмотря на угрозы Дональда Трампа.

В Министерстве обороны США заявили, что армию применят только в крайнем случае, сообщает "РБК-Украина".

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Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил применением войск для подавления протестов, если губернаторы штатов не смогут навести порядок с помощью полицейских.

Речь идет о применении "Закона о восстании".

Что известно об американском "Законе о восстании"?Закон подписал третий президент США Томас Джефферсон в 1807 году. Документ позволяет президенту и главнокомандующему разворачивать войска для подавления восстания, которое угрожает государству или его жителям.

Однако глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение этого закона. По его словам, использовать войско нужно только в крайних случаях, а сейчас "не такая ситуация".

Протесты в США: что происходит