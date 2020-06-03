Протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда набирають обертів у США. У Пентагоні виключають застосування військ проти мітингувальників попри погрози Дональда Трампа.

У Міністерстві оборони США заявили, що армію застосують лише у крайньому випадку, повідомляє "РБК-Україна".

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Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив застосуванням військ для придушення протестів, якщо губернатори штатів не зможуть навести порядок за допомогою поліцейських.

Мовиться про застосування "Закону про повстання".

Що відомо про американський "Закон про повстання"?Закон підписав третій президент США Томас Джефферсон у 1807 році. Документ дозволяє президенту і головнокомандувачу розгортати війська для придушення повстання, яке загрожує державі або його жителям.

Однак глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування цього закону. За його словами, використовувати військо потрібно лише у крайніх випадках, а зараз "не така ситуація".

Протести у США: що відбувається