Чи застосує Трамп війська для придушення протестів в США: відповідь Пентагону
Протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда набирають обертів у США. У Пентагоні виключають застосування військ проти мітингувальників попри погрози Дональда Трампа.
У Міністерстві оборони США заявили, що армію застосують лише у крайньому випадку, повідомляє "РБК-Україна".
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Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив застосуванням військ для придушення протестів, якщо губернатори штатів не зможуть навести порядок за допомогою поліцейських.
Мовиться про застосування "Закону про повстання".
Що відомо про американський "Закон про повстання"?Закон підписав третій президент США Томас Джефферсон у 1807 році. Документ дозволяє президенту і головнокомандувачу розгортати війська для придушення повстання, яке загрожує державі або його жителям.
Однак глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування цього закону. За його словами, використовувати військо потрібно лише у крайніх випадках, а зараз "не така ситуація".
Протести у США: що відбувається
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда. Чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Джордж Флойд помер, а перед смерттю благав відпустити, бо "не міг дихати".
- Цей вислів став одним зі слоганів масових протестів.
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей.
- До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Протести вже вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні.
- У Вашингтоні та в інших великих містах США оголошено комендантську годину.
- Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників.