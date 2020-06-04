У США звільнили американця українського походження Богдана Вечірка. Він 31 травня на вантажівці в’їхав у натовп протестувальників у Міннеаполісі, що у штаті Міннесота. Поліцейські не змогли висунути йому офіційних обвинувачень, тож через 36 годин після затримання відпустили.

Вечірка заарештували за підозрою у скоєні нападу і утримували у тюрмі графства Геннепін. Прокурори можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості, передає "Голос Америки".

До теми Богдан Вечірко – водій вантажівки, що в’їхала в натовп у Міннесоті, є громадянином США

Слідчі наразі збирають додаткову інформацію, що має допомогти ухвалити рішення щодо обвинувачення,

– повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

Уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон, своєю чергою, заявив, що на початку розслідування дії Вечірка виглядали як навмисні, але може виявитись, що його наїзд на протестувальників був ненавмисним.

Зауважимо, що за свідченнями місцевих ЗМІ, заздалегідь сигналив протестувальникам, втім не зменшував швидкість. Відкритим залишається також питання, як його вантажівка потрапила на міст у Міннеаполісі, що був раніше перекритий мітингувальниками.

Що відомо про Богдана Вечірка:

Це 35-річний громадянин США українського походження.

Він працює як незалежний контрактор на компанію із перевезення вантажів Ken Advantage.

В українській громаді штату Міннесота його характеризують як "мирного християнина, хорошого сім'янина, чесну і порядну людину".

Вечірко виховувався в родині євангельських християн.

Сім'я Вечірка начебто переїхала до США, коли Богданові було 5 років, у статусі релігійних біженців. Його родина походить з Червонограда Львівської області.

Вечірко наразі нібито очікує на появу первістка. Його дружина Людмила перебуває на восьмому місяці вагітності, вона родом з Придністров'я.

У чоловіка під час затримання хтось із натовпу вкрав гаманець і мобільний телефон. Тепер невідомі телефонують дружині та друзям Вечірка із погрозами. Вагітна дружина змушена була тимчасово змінити місце проживання.

Деякі проросійські ЗМІ раніше поширювали інформацію про те, що Богдан Вечірко служив в українській армії та навіть брав участь в АТО. Також вони інформували, що Вечірко родом із Вінницької області. Однак ці фейки спростували у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про наїзд вантажівки на мітингувальників у США: