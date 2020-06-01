Богдан Вечірко – водій вантажівки, що в’їхала в натовп у Міннесоті, є громадянином США
В охоплених протестами Сполучених Штатах Америки 31 травня сталася резонансна подія за участю чоловіка, що ймовірно має українське походження. Йдеться про 35-річного водія вантажівки Богдана Вечірка, що був за кермом вантажівки, яка в’їхала у натовп людей у місті Міннеаполіс у штаті Міннесота. В українському посольстві вже зауважили: Вечірко – громадянин США.
Таку інформацію надали в пресслужбі Посольства України в США у відповідь на запит Укрінформу.
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За даними, які українські консули отримали від офіційних органів охорони правопорядку штату Міннесота, Богдан Вечірко є громадянином Сполучених Штатів Америки,
– мовиться у відповіді посольства.
Водночас, дипломати зауважили, що інформація про можливе українське походження Богдана Вечірка наразі з'ясовується.
Зокрема, здійснюється перевірка, мета якої з’ясувати, чи перебував раніше Вечірко на консульському обліку в закордонних дипломатичних установах України в США.
Зауважимо, що деякі проросійські ЗМІ поширювали інформацію про те, що Богдан Вечірко служив в українській армії та навіть брав участь в АТО. Також вони інформували, що Вечірко родом із Вінницької області. Однак це вже спростували у Генштабі ЗСУ.
Інформацію про те, що Вечірко начебто служив у ЗСУ там називають маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності.
"Ураховуючи інформаційні маніпуляції з боку Російської Федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, закликаємо не піддаватися деструктивному впливу з боку кремлівського режиму, не реагувати на фейки та не довіряти інформації з сумнівних джерел", – просять у Генштабі.
Що відомо про наїзд вантажівки на людей у Міннеаполісі: коротко
- Подія трапилася 31 травня. Автомобіль з цистерною проїхав через натовп протестувальників, які загородили ділянку автостради поблизу Міннеаполіса.
- При цьому вантажівка гучно сигналила людям на дорозі.
- Мітингувальники змусили автомобіль зупинитися та витягли з нього водія, вони побили чоловіка, перш ніж його забрала поліція.
- Затриманий водій автоцистерни – 35-річний Богдан Вечірко. На щастя, в результаті в’їзду його вантажівки в натовп ніхто не постраждав.
- Міст поблизу Міннеаполіса перекрили мітингувальники, що виступають проти жорстокого затримання поліцією 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік загинув від дій правоохоронців. Один із них притиснув його горло коліном. Флойд просив не вбивати його та кричав, що не може дихати, однак поліцейські не реагували на це. Медиків викликали, коли Флойд затих, ті лише констатували його смерть. Після цього міста в США охопила потужна хвиля протестів.