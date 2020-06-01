В охоплених протестами Сполучених Штатах Америки 31 травня сталася резонансна подія за участю чоловіка, що ймовірно має українське походження. Йдеться про 35-річного водія вантажівки Богдана Вечірка, що був за кермом вантажівки, яка в’їхала у натовп людей у місті Міннеаполіс у штаті Міннесота. В українському посольстві вже зауважили: Вечірко – громадянин США.

Таку інформацію надали в пресслужбі Посольства України в США у відповідь на запит Укрінформу.

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За даними, які українські консули отримали від офіційних органів охорони правопорядку штату Міннесота, Богдан Вечірко є громадянином Сполучених Штатів Америки,

– мовиться у відповіді посольства.

Водночас, дипломати зауважили, що інформація про можливе українське походження Богдана Вечірка наразі з'ясовується.

Зокрема, здійснюється перевірка, мета якої з’ясувати, чи перебував раніше Вечірко на консульському обліку в закордонних дипломатичних установах України в США.

Зауважимо, що деякі проросійські ЗМІ поширювали інформацію про те, що Богдан Вечірко служив в українській армії та навіть брав участь в АТО. Також вони інформували, що Вечірко родом із Вінницької області. Однак це вже спростували у Генштабі ЗСУ.

Інформацію про те, що Вечірко начебто служив у ЗСУ там називають маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності.

"Ураховуючи інформаційні маніпуляції з боку Російської Федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, закликаємо не піддаватися деструктивному впливу з боку кремлівського режиму, не реагувати на фейки та не довіряти інформації з сумнівних джерел", – просять у Генштабі.

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