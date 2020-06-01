Богдан Вечирко – водитель грузовика, въехавшего в толпу в Миннесоте, является гражданином США
В охваченных протестами Соединенных Штатах Америки 31 мая произошло резонансное событие с участием мужчины, вероятно имеющего украинское происхождение. Речь идет о 35-летнем водителе грузовика Богдане Вечирко, что был за рулем грузовика, который въехал в толпу людей в городе Миннеаполис в штате Миннесота. В украинском посольстве уже отметили: Вечирко – гражданин США.
Такую информацию предоставили в пресс-службе Посольства Украины в США в ответ на запрос Укринформа.
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По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов Америки,
– говорится в ответе посольства.
В то же время, дипломаты отметили, что информация о возможном украинском происхождении Богдана Вечирко сейчас выясняется.
В частности, осуществляется проверка, цель которой выяснить, находился ли ранее Вечирко на консульском учете в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в США.
Заметим, что некоторые пророссийские СМИ распространяли информацию о том, что Богдан Вечирко служил в украинской армии и даже принимал участие в АТО. Также они информировали, что Вечирко родом из Винницкой области. Однако это уже опровергли в Генштабе ВСУ.
Информацию о том, что Вечирко якобы служил в ВСУ там называют манипулятивной и не соответствующей действительности.
"Учитывая информационные манипуляции со стороны Российской Федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем не поддаваться деструктивному воздействию со стороны кремлевского режима, не реагировать на фейки и не доверять информации из сомнительных источников", – просят в Генштабе.
Что известно о наезде грузовика на людей в Миннеаполисе: кратко
- Происшествие случилось 31 мая. Автомобиль с цистерной проехал через толпу протестующих, которые загородили участок автострады близ Миннеаполиса.
- При этом грузовик громко сигналил людям на дороге.
- Митингующие заставили автомобиль остановиться и вытащили из него водителя, они избили мужчину, прежде чем его забрала полиция.
- Задержанный водитель автоцистерны – 35-летний Богдан Вечирко. К счастью, в результате въезда грузовика в толпу никто не пострадал.
- Мост вблизи Миннеаполиса перекрыли митингующие, выступающие против жестокого задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб от действий правоохранителей. Один из них прижал его горло коленом. Флойд просил не убивать его и кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это. Медиков вызвали, когда Флойд затих, те лишь констатировали его смерть. После этого города в США охватила мощная волна протестов.