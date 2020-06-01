В охваченных протестами Соединенных Штатах Америки 31 мая произошло резонансное событие с участием мужчины, вероятно имеющего украинское происхождение. Речь идет о 35-летнем водителе грузовика Богдане Вечирко, что был за рулем грузовика, который въехал в толпу людей в городе Миннеаполис в штате Миннесота. В украинском посольстве уже отметили: Вечирко – гражданин США.

Такую информацию предоставили в пресс-службе Посольства Украины в США в ответ на запрос Укринформа.

Подробнее Автоцистерна въехала в толпу людей в США, водителя едва не линчевали: видео, фото

По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов Америки,

– говорится в ответе посольства.

В то же время, дипломаты отметили, что информация о возможном украинском происхождении Богдана Вечирко сейчас выясняется.

В частности, осуществляется проверка, цель которой выяснить, находился ли ранее Вечирко на консульском учете в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в США.

Заметим, что некоторые пророссийские СМИ распространяли информацию о том, что Богдан Вечирко служил в украинской армии и даже принимал участие в АТО. Также они информировали, что Вечирко родом из Винницкой области. Однако это уже опровергли в Генштабе ВСУ.

Информацию о том, что Вечирко якобы служил в ВСУ там называют манипулятивной и не соответствующей действительности.

"Учитывая информационные манипуляции со стороны Российской Федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем не поддаваться деструктивному воздействию со стороны кремлевского режима, не реагировать на фейки и не доверять информации из сомнительных источников", – просят в Генштабе.

Что известно о наезде грузовика на людей в Миннеаполисе: кратко