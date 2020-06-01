Автоцистерна в'їхала в натовп людей в США, водія ледь не лінчували: відео, фото
В американському місті Міннеаполіс штату Міннесота, 31 травня вантажівка на швидкості намагалась в'їхати у натовп протестувальників. На щастя, жертв вдалося уникнути. Відомо, що водія звати Богдан Вечірко, йому 35 років.
Що відомо про наїзд вантажівки на людей в Міннеаполісі
Водія вантажівки затримали. Він отримав травми і був госпіталізований в лікарню, повідомляє місцевий телеканал KSTP.
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На відео видно, як протестувальники спочатку перебувають посередині траси, а згодом розбігаються в сторони через вантажівку.
Після того, як автоцистерна припинила рух і зупинилася, демонстранти оточили її, намагаючись проникнути всередину.
Дивіться відео, як автоцистерна намагалась в'їхати у натовп протестувальників:
Що відомо про водія, який влаштував наїзд на людей
Поліція арештувала 35-річного чоловіка. Його особу встановили. Його звати Богдан Вечірко.
За даними ЗМІ він працює на компанію Ken Advantage, яка розташована в штаті Огайо. Водночас чоловік проживає в Міннесоті.
Арештований водій вантажівки Богдан Вечірко / Фото KSTP
Влаштувати "суд Лінча" над водієм не дозволили самі ж протестувальники / Фото twitter.com/salwangeorges
Люди перебували в паніці після інциденту / Фото twitter.com/salwangeorges
Масові протести в США через вбивство Джорджа Флойда: останні новини
- 25 травня поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. При затриманні чоловік помер. Справу намагалися закрити. Мовляв, Флойд під час затримання чинив опір.
- Коли в мережу потрапило відео затримання, люди вибухнули гнівом. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Водночас поліцейський, схоже, не хотів й слухати його. Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.
- Після цього міста в США охопила потужна хвиля протестів. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели бійців Нацгвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.
- Вже 40 міст в США оголосили комендантські години. Понад 5 000 бійців Нацгвардії вивели на вулиці 15 штатів і Вашингтону.