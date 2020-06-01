В американському місті Міннеаполіс штату Міннесота, 31 травня вантажівка на швидкості намагалась в'їхати у натовп протестувальників. На щастя, жертв вдалося уникнути. Відомо, що водія звати Богдан Вечірко, йому 35 років.

Що відомо про наїзд вантажівки на людей в Міннеаполісі

Водія вантажівки затримали. Він отримав травми і був госпіталізований в лікарню, повідомляє місцевий телеканал KSTP.

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На відео видно, як протестувальники спочатку перебувають посередині траси, а згодом розбігаються в сторони через вантажівку.

Після того, як автоцистерна припинила рух і зупинилася, демонстранти оточили її, намагаючись проникнути всередину.

Дивіться відео, як автоцистерна намагалась в'їхати у натовп протестувальників:

Що відомо про водія, який влаштував наїзд на людей

Поліція арештувала 35-річного чоловіка. Його особу встановили. Його звати Богдан Вечірко.

За даними ЗМІ він працює на компанію Ken Advantage, яка розташована в штаті Огайо. Водночас чоловік проживає в Міннесоті.



Арештований водій вантажівки Богдан Вечірко / Фото KSTP



Влаштувати "суд Лінча" над водієм не дозволили самі ж протестувальники / Фото twitter.com/salwangeorges





Люди перебували в паніці після інциденту / Фото twitter.com/salwangeorges

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