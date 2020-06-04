Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб из-за произвола полицейских, болел коронавирусом. Таковы результаты отчета о его вскрытии от судмедэкспертов округа Хеннепин, Миннесота.

Коронавирус у Флойда подтвердили еще в апреле 2020 года, сообщили в отчете о вскрытии, пишет The Guardian.

Читайте также Армия уже не нужна: Трамп передумал использовать войска против демонстрантов

Однако COVID-19 не был фактором, который способствовал смерти Джорджа Флойда,

– говорится в сообщении.

Судмедэксперты также подтвердили, что Флойд получил первоочередную медицинскую помощь на месте, а затем в Медицинском центре округа Хеннепин. Однако реанимировать его врачам не удалось.

Каковы результаты предыдущих экспертиз

Первое вскрытие показало, что мужчина вроде бы имел ишемические и гипертонические болезни сердца. Также у него была интоксикация опиоидным анальгетиком фентанилом, а еще он якобы накануне употреблял метамфетамин.

Независимые медицинские эксперты, которых привлекла семья убитого полицейскими, провели повторное вскрытие тела Флойда. По их выводам, мужчина умер от отсутствия кровотока в мозг.

Смерть Флойда и протесты из-за этого: коротко