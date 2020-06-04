Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом, – отчет судмедэкспертов
Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб из-за произвола полицейских, болел коронавирусом. Таковы результаты отчета о его вскрытии от судмедэкспертов округа Хеннепин, Миннесота.
Коронавирус у Флойда подтвердили еще в апреле 2020 года, сообщили в отчете о вскрытии, пишет The Guardian.
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Однако COVID-19 не был фактором, который способствовал смерти Джорджа Флойда,
– говорится в сообщении.
Судмедэксперты также подтвердили, что Флойд получил первоочередную медицинскую помощь на месте, а затем в Медицинском центре округа Хеннепин. Однако реанимировать его врачам не удалось.
Каковы результаты предыдущих экспертиз
- Первое вскрытие показало, что мужчина вроде бы имел ишемические и гипертонические болезни сердца. Также у него была интоксикация опиоидным анальгетиком фентанилом, а еще он якобы накануне употреблял метамфетамин.
- Независимые медицинские эксперты, которых привлекла семья убитого полицейскими, провели повторное вскрытие тела Флойда. По их выводам, мужчина умер от отсутствия кровотока в мозг.
Смерть Флойда и протесты из-за этого: коротко
- 25 мая правоохранители задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских применил удушающий прием, став коленом на шею мужчины. Флойд умолял его отпустить, потому что "не мог дышать". Однако милиционер этого не сделал. Вскоре пострадавший скончался.
- Четырех полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили, а одного из них, который непосредственно душил мужчину, 29 мая взяли под стражу.
- После смерти Флойда США охватили протесты. Сейчас арестовали более 4 тысяч человек. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие автомобили. Есть пострадавшие и среди силовиков, и среди протестующих.
- В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час.
- Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне.