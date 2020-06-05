В США в последний путь провели Джорджа Флойда – афроамериканца, который погиб от рук полиции во время задержания. На церемонии прощания присутствовали родственники и друзья мужчины, а также правозащитники и политики.

В частности, попрощаться с Джорджем Флойдом пришел мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Возле закрытого гроба он встал на одно колено и даже расплакался. Об этом пишет "Немецкая волна".

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Во время церемонии память Флойда почтили молчанием, оно длилось 8 минут и 46 секунд. Именно столько времени полицейский Дерек Шовин придавливал коленом шею афроамериканца.



В Миннеаполисе попрощались с Джорджем Флойдом / Фото Getty images



Вблизи места, где проходила церемония, собрались неравнодушные люди / Фото Getty images

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп отметил: 46-летний мужчина умер не из-за коронавируса, а из-за другой пандемии, "которая в США очень хорошо известна, он умер от пандемии расизма и дискриминации".

Прощальные церемонии пройдут также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, и в Техасе, где его похоронят.



Похоронят Флойда в Техасе / Фото Getty images

Церемония прощания с Джорджем Флойдом: видео

Что известно о смерти Джорджа Флойда и протесты, что она вызвала: