В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом: фото и видео
В США в последний путь провели Джорджа Флойда – афроамериканца, который погиб от рук полиции во время задержания. На церемонии прощания присутствовали родственники и друзья мужчины, а также правозащитники и политики.
В частности, попрощаться с Джорджем Флойдом пришел мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Возле закрытого гроба он встал на одно колено и даже расплакался. Об этом пишет "Немецкая волна".
Смотрите также Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом, – отчет судмедэкспертов
Во время церемонии память Флойда почтили молчанием, оно длилось 8 минут и 46 секунд. Именно столько времени полицейский Дерек Шовин придавливал коленом шею афроамериканца.
В Миннеаполисе попрощались с Джорджем Флойдом / Фото Getty images
Вблизи места, где проходила церемония, собрались неравнодушные люди / Фото Getty images
Адвокат семьи Флойда Бен Крамп отметил: 46-летний мужчина умер не из-за коронавируса, а из-за другой пандемии, "которая в США очень хорошо известна, он умер от пандемии расизма и дискриминации".
Прощальные церемонии пройдут также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, и в Техасе, где его похоронят.
Похоронят Флойда в Техасе / Фото Getty images
Церемония прощания с Джорджем Флойдом: видео
Что известно о смерти Джорджа Флойда и протесты, что она вызвала:
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот вроде бы расплачивался в магазине фальшивой банкнотой.
- Задержание было крайне жестоким: мужчина погиб от действий правоохранителей.
- Один из них прижал его горло коленом. Флойд просил не убивать его и кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это.
- Медиков вызвали, когда Флойд затих. Мужчина скончался в больнице.
- После этого, города в США охватила мощная волна протестов, которые продолжаются до сих пор.