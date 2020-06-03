У США тривають масові протести, які спалахнули після вбивства темношкірого Джорджа Флойда. У ніч на 2 червня поліція розігнала мирну демонстрацію під Білим домом і використала проти активістів кийки та сльозогінний газ. Цей розгін був ініційований генпрокурором Барром, аби президент Трамп міг зробити ефектне фото.

Для чого розігнали мирний протест у Вашингтоні

План розгону мирного протесту демонстрантів був розроблений ще у понеділок, 1 червня, пише CNN із посиланням на джерело в адміністрації Білого дому.

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"План дозволив би ще о 16-й годині очистити місце, аби президент міг підійти до сусідньої єпископальної церкви Святого Іоанна для фотозйомки", – зазначає телеканал.

Однак, коли генпрокурор США Барр приїхав до Лафайєт-сквер поблизу Білого дому, він побачив, що протестувальники досі оточують резиденцію президента. Тоді Барр наказав поліції очистити тероторію від активістів.

Що відомо про розгін активістів під Білим домом?Поліція "розчистила" від мітингувальників територію біля Білого дому, перед тим, як там із промовою мав виступити Трамп. Люди кричали "Не стріляйте" та намагалися протистояти поліції.



Однак мітингувальників вдалося відтіснити і тоді Трамп виступив із промовою. Він закликав заспокоїтися, засудив агресію та назвав організаторів заворушень "анархістами і мародерами". Зрештою американський лідер пригрозив застосувати Національну гвардію для придушення протестів.

Як Трамп сам себе похвалив за придушення протестів

Дональд Трамп 3 червня висловив подяку собі за те, що на тлі масштабних протестів у США у Вашингтоні вдається забезпечувати правопорядок. Про це він написав у своєму твіттері.

В окрузі Колумбія (місто Вашингтон – 24 канал) минулої ночі не було проблем. Багато арештів. Чудова робота, яку зробили всі. Неподолана сила. Домінування. Так само, як було чудово і в Міннеаполісі (дякую тобі, президенте Трамп!),

– наголосив він.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

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