Протестувальників біля Білого дому розігнали сльозогінним газом: там мав виступити Трамп
Поліція "розчистила" від мітингувальників територію біля Білого дому, перед тим, як там із промовою мав виступити Трамп. Тим часом мер Вашингтона Мюріел Боузер засудила дії поліції.
Протестувальників розігнали силою перед тим, як там мав виступати Трамп. Люди із плакатами кричали "Не стріляйте" та намагалися протистояти, повідомляє CNN.
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Зрештою мітингувальників вдалося вітиснити і там президент Дональд Трамп виступив із промовою. Він закликав заспокоїтися, засудив агресію та назвав організаторів заворушень "анархістами, антифа і мародерами". Зрештою пригрозив застосувати Національну гвардію для придушення протестів.
Реакція мера Вашингтона
Мер Вашингтона Мюріел Баузер одразу ж засудила застосування сльозогінного газу проти мирних демонстрантів біля Білого дому. "Я ввела комендантську годину, починанаючи із 19 години. За 25 хвилин до початку комендантської години і без провокацій федеральна поліція застосувала боєприпаси до мирних протестувальників перед Білим домом, що зробило роботу співробітників поліцейського департаменту Вашингтона ще більш важкою. Це ганьба". Про це Мюріел Боузер написала у своєму твіттері.
Де ще того вечора жорстоко придушили протести
- Поліція в Річмонді, штат Вірджинія, застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, спершу попередивши їх в інтернеті про припинення протесту. Протестувальники намагалися знести статуї на Монумент-авеню, що поставило людей у "серйозну небезпеку", як написала поліція.
- Війська Національної гвардії і співробітники поліції Атланти пронеслися через центр міста Атланта, штат Джорджія, витіснивши протестувальників із застосуванням сльозогінного газу.
Губернатори-демократи не підтримують Трампа
- Губернатор Іллінойсу Джей Прітцкер каже, що Трамп "роздмухує полум'я" замість того, щоб принести мир.
- Губернатор штату Орегон Кейт Браун заявила, що вона відхилила заклики мера Портленда активувати Національну гвардію у відповідь на протести.
- Нью-йоркський губернатор Ендрю Куомо сказав "ні, дякую" погрозі Трампа мобілізувати війська.
- Губернатор Мічигану Гретхен Уітмер не сказала однозначно, чи буде вона застосовувати федеральні війська в своєму штаті, однак вона висловила засудження такої ідеї.
- Губернатор Невади Стів Сісолак звинуватив президента в "розпалюванні войовничості, расової напруженості і створенні розколу".