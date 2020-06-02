Поліція "розчистила" від мітингувальників територію біля Білого дому, перед тим, як там із промовою мав виступити Трамп. Тим часом мер Вашингтона Мюріел Боузер засудила дії поліції.

Протестувальників розігнали силою перед тим, як там мав виступати Трамп. Люди із плакатами кричали "Не стріляйте" та намагалися протистояти, повідомляє CNN.

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Зрештою мітингувальників вдалося вітиснити і там президент Дональд Трамп виступив із промовою. Він закликав заспокоїтися, засудив агресію та назвав організаторів заворушень "анархістами, антифа і мародерами". Зрештою пригрозив застосувати Національну гвардію для придушення протестів.

"These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror." pic.twitter.com/ht7uLFgJRx — The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020

Реакція мера Вашингтона

Мер Вашингтона Мюріел Баузер одразу ж засудила застосування сльозогінного газу проти мирних демонстрантів біля Білого дому. "Я ввела комендантську годину, починанаючи із 19 години. За 25 хвилин до початку комендантської години і без провокацій федеральна поліція застосувала боєприпаси до мирних протестувальників перед Білим домом, що зробило роботу співробітників поліцейського департаменту Вашингтона ще більш важкою. Це ганьба". Про це Мюріел Боузер написала у своєму твіттері.

I imposed a curfew at 7pm. A full 25 minutes before the curfew & w/o provocation, federal police used munitions on peaceful protestors in front of the White House, an act that will make the job of @DCPoliceDept officers more difficult. Shameful!



DC residents — Go home. Be safe — Muriel Bowser #StayHomeDC at 7 pm (@MurielBowser) June 2, 2020

Де ще того вечора жорстоко придушили протести

Поліція в Річмонді, штат Вірджинія, застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, спершу попередивши їх в інтернеті про припинення протесту. Протестувальники намагалися знести статуї на Монумент-авеню, що поставило людей у "серйозну небезпеку", як написала поліція.

Війська Національної гвардії і співробітники поліції Атланти пронеслися через центр міста Атланта, штат Джорджія, витіснивши протестувальників із застосуванням сльозогінного газу.

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