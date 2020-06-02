Протести у США не вщухають, тисячі людей виходять на вулиці і доходить навіть до мародерства. Тим часом президент Трамп погрожує протестувальникам національною гвардією та повномасштабним застосуванням війська.

Дональд Трамп також закликав губернаторів активніше залучати бійців Національної гвардії для зупинки цих протестів, повідомляє CNN. Водночас він запевняє, що Білий дім зацікавлений у чесному розслідуванні смерті Джоржа Флойда та покаранні невинних.

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Трамп обґрунтовує свої погрози тим, що мусить захищати мирних жителів, які потерпають від мародерства та агресії. Зокрема, він опирається на "мирних громадян із найбідніших громад".

Моя адміністрація повністю віддана тому, щоб у судді перемогла справедливість. Він (Джордж Флойд – 24 канал) не загинув даремно. Але ми не можемо допустити, щоб сердитий натовп заглушив праведні крики мирних демонстрантів,

– наголосив Трамп.

Водночас задля досягнення миру Трамп готовий застосувати силу і агресію – розгорнути Національну гвардію, "яка наведе лад". Президент Трамп пригрозив послатися на закон 1807 року, аби мобілізувати військових навколо країни. "Я розверну армію Сполучених Штатів і швидко вирішу для них проблему. Я також приймаю швидкі і рішучі заходи для захисту нашої великої столиці, Вашингтона".

Протестувальників він схарактеризував як "професійних анархістів, паліїв, мародерів, злочинців, заворушників та антифа". Організаторів, як схарактеризував події Трамп, "терору" він попередив про серйозні кримінальні покарання і тривалі терміни ув'язнення.

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