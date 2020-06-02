Протесты в США не утихают, тысячи людей выходят на улицы и доходит даже до мародерства. Между тем президент Трамп угрожает протестующим национальной гвардией и полномасштабным применением войска.

Дональд Трамп также призвал губернаторов активнее привлекать бойцов Национальной гвардии для остановки этих протестов, сообщает CNN. В то же время он уверяет, что Белый дом заинтересован в честном расследовании смерти Джорджа Флойда и наказании невиновных.

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Трамп обосновывает свои угрозы тем, что должен защищать мирных жителей, страдающих от мародерства и агрессии. В частности, он опирается на "мирных граждан из беднейших общин".

Моя администрация полностью предана тому, чтобы у судьи победила справедливость. Он (Джордж Флойд – 24 канал) не погиб зря. Но мы не можем допустить, чтобы сердитая толпа заглушила праведные крики мирных демонстрантов,

– отметил Трамп.

В то же время для достижения мира Трамп готов применять силу и агрессию – развернуть Национальную гвардию, "которая наведет порядок". Президент Трамп пригрозил сослаться на закон 1807, чтобы мобилизовать военных по стране. "Я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему. Я также принимаю быстрые и решительные меры для защиты нашей великой столицы, Вашингтона".

Протестующих он охарактеризовал как "профессиональных анархистов, поджигателей, мародеров, преступников, зачинщиков и антифа". Организаторов, как охарактеризовал события Трамп, "террора" он предупредил о серьезных уголовных наказаниях и длительных сроках заключения.

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