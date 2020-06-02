Разверну армию и быстро решу проблему: Трамп угрожает протестующим войском
Протесты в США не утихают, тысячи людей выходят на улицы и доходит даже до мародерства. Между тем президент Трамп угрожает протестующим национальной гвардией и полномасштабным применением войска.
Дональд Трамп также призвал губернаторов активнее привлекать бойцов Национальной гвардии для остановки этих протестов, сообщает CNN. В то же время он уверяет, что Белый дом заинтересован в честном расследовании смерти Джорджа Флойда и наказании невиновных.
Между тем Результаты независимого вскрытия Флойда совершенно противоречат официальным
Трамп обосновывает свои угрозы тем, что должен защищать мирных жителей, страдающих от мародерства и агрессии. В частности, он опирается на "мирных граждан из беднейших общин".
Моя администрация полностью предана тому, чтобы у судьи победила справедливость. Он (Джордж Флойд – 24 канал) не погиб зря. Но мы не можем допустить, чтобы сердитая толпа заглушила праведные крики мирных демонстрантов,
– отметил Трамп.
В то же время для достижения мира Трамп готов применять силу и агрессию – развернуть Национальную гвардию, "которая наведет порядок". Президент Трамп пригрозил сослаться на закон 1807, чтобы мобилизовать военных по стране. "Я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему. Я также принимаю быстрые и решительные меры для защиты нашей великой столицы, Вашингтона".
Протестующих он охарактеризовал как "профессиональных анархистов, поджигателей, мародеров, преступников, зачинщиков и антифа". Организаторов, как охарактеризовал события Трамп, "террора" он предупредил о серьезных уголовных наказаниях и длительных сроках заключения.
Протесты в США: что нужно знать
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда. Аргументировали арест тем, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став коленом на шею.
- Флойда отпустили, когда он затих. Но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер.
- Кадры задержания попали в сеть и быстро вызвали скандал. На видео Флойд умолял его отпустить, потому что "не мог дышать". Позже это выражение стало одним из слоганов массовых протестов.
- США охватили протесты. В результате массовых беспорядков арестовали более 4 тысяч человек.
- В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час.
- Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. В последние дни полиция в США более 60 раз нападала на журналистов.
- Повторное вскрытие тела Флойда, которое выполнили по требованию семьи умершего, показало, что он умер от отсутствия кровотока в мозг.