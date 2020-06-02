Полиция "расчистила" от митингующих территорию возле Белого дома, перед тем, как там с речью должен был выступить Трамп. Между тем мэр Вашингтона Мюриэл Боузер осудила действия полиции.

Протестующих разогнали силой перед тем, как там должен был выступать Трамп. Люди с плакатами кричали "Не стреляйте" и пытались противостоять, сообщает CNN.

Советуем прочитать США в огне: почему взорвались протесты и спасется ли Трамп

В конце концов митингующих удалось вытеснить и там президент Дональд Трамп выступил с речью. Он призвал успокоиться, осудил агрессию и назвал организаторов беспорядков "анархистами, антифа и мародерами". В конце концов пригрозил применить Национальную гвардию для подавления протестов.

"These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror." pic.twitter.com/ht7uLFgJRx — The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020

Реакция мэра Вашингтона

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сразу же осудила применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов возле Белого дома. "Я ввела комендантский час, начиная с 19 часов. За 25 минут до начала комендантского часа и без провокаций федеральная полиция применила боеприпасы к мирным протестующим перед Белым домом, что сделало работу сотрудников полицейского департамента Вашингтона еще более тяжелой. Это позор". Об этом Мюриэл Боузер написала в своем твиттере.

I imposed a curfew at 7pm. A full 25 minutes before the curfew & w/o provocation, federal police used munitions on peaceful protestors in front of the White House, an act that will make the job of @DCPoliceDept officers more difficult. Shameful!



DC residents — Go home. Be safe — Muriel Bowser #StayHomeDC at 7 pm (@MurielBowser) June 2, 2020

Где еще в тот вечер жестоко подавили протесты

Полиция в Ричмонде, штат Вирджиния, применила слезоточивый газ против протестующих, сначала предупредив их в интернете о прекращении протеста. Протестующие пытались снести статуи на Монумент-авеню, что поставило людей в "серьезную опасность", как написала полиция.

Войска Национальной гвардии и сотрудники полиции Атланты пронеслись через центр города Атланта, штат Джорджия, вытеснив протестующих с применением слезоточивого газа.

Губернаторы-демократы не поддерживают Трампа