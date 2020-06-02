Протестующих возле Белого дома разогнали слезоточивым газом: там должен был выступить Трамп
Полиция "расчистила" от митингующих территорию возле Белого дома, перед тем, как там с речью должен был выступить Трамп. Между тем мэр Вашингтона Мюриэл Боузер осудила действия полиции.
Протестующих разогнали силой перед тем, как там должен был выступать Трамп. Люди с плакатами кричали "Не стреляйте" и пытались противостоять, сообщает CNN.
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В конце концов митингующих удалось вытеснить и там президент Дональд Трамп выступил с речью. Он призвал успокоиться, осудил агрессию и назвал организаторов беспорядков "анархистами, антифа и мародерами". В конце концов пригрозил применить Национальную гвардию для подавления протестов.
Реакция мэра Вашингтона
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сразу же осудила применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов возле Белого дома. "Я ввела комендантский час, начиная с 19 часов. За 25 минут до начала комендантского часа и без провокаций федеральная полиция применила боеприпасы к мирным протестующим перед Белым домом, что сделало работу сотрудников полицейского департамента Вашингтона еще более тяжелой. Это позор". Об этом Мюриэл Боузер написала в своем твиттере.
Где еще в тот вечер жестоко подавили протесты
- Полиция в Ричмонде, штат Вирджиния, применила слезоточивый газ против протестующих, сначала предупредив их в интернете о прекращении протеста. Протестующие пытались снести статуи на Монумент-авеню, что поставило людей в "серьезную опасность", как написала полиция.
- Войска Национальной гвардии и сотрудники полиции Атланты пронеслись через центр города Атланта, штат Джорджия, вытеснив протестующих с применением слезоточивого газа.
Губернаторы-демократы не поддерживают Трампа
- Губернатор Иллинойса Джей Притцкер говорит, что Трамп "раздувает пламя" вместо того, чтобы принести мир.
- Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что она отклонила призывы мэра Портленда активировать Национальную гвардию в ответ на протесты.
- Нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо сказал "нет, спасибо" угрозе Трампа мобилизовать войска.
- Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер не сказала однозначно, будет ли она применять федеральные войска в своем штате, однако она выразила осуждение такой идеи.
- Губернатор Невады Стив Сисолак обвинил президента в "разжигании воинственности, расовой напряженности и создании раскола".