В разгаре кампания к выборам президента 2020. Когда полицейские убили невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, ситуация просто взорвалась.

Президент прячется в бункере, в администрации хаос – CNN и Politico



Протесты не пошли на пользу желанию Трампа переизбраться / Фото Yahoo News

Протесты разразились очень невовремя: США страдает от пандемии коронавируса, которым заразились уже более 1 милоиона американцев и умерло более 100 тысяч. В стране – экономический кризис и 40 миллионов только официально безработных (а еще больше тех, кто не вставал на биржу труда). 24 канал посмотрел, что об этом написали ведущие СМИ Соединенных Штатов.

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Акции, которые сначала касались смерти Флойда, быстро переросли в открытое противостояние с полицией, магазинами, органами власти и присланной Нацгвардией.

Как действовала власть и чем обернулось:

были введены комендантские часы (которые нарушались) и чрезвычайное положение (с которым не все считались);

есть минимум 5 погибших в ходе противостояния, не говоря уже о сотнях арестованных и убытках от разбитых магазинов и уничтоженных машин полиции;

даже выдвижение официальных обвинений в убийстве бывшему копу Дереку Шовену, который прижимал шею Флойда к земле, не умерило ярость.



Протесты уже докатились до города Фергюсона, где началось движение "Черные жизни важны" (Black Lives Matter) / Фото NBC4Washington

Брутальные протесты развернулись совсем близко к Белому Дому, поэтому президент Трамп и его семья были вынуждены провести время в подземном бункере. Главный дом Америки закрыт и даже без света, у его ворот уже пострадали более 60-ти агентов секретной службы. И это в то время, когда Америке очень нужен лидер, пишет CNN.

И что же он делал? Называл протестующих "бандитами", обещал признать движения "антифашистов" и "анархистов" ANTIFA террористическими организациями (полагая, что именно они стояли за разжиганием ситуации – 24).

Впрочем, признать какую-то американскую группу террористической по закону невозможно (а сама ANTIFA не является монолитной группой вообще – 24). Он угрожал открыть огонь на поражение, говоря "когда ограбления начинаются, стрельба начинается". Этот твит Twitter признал таким, который "разжигает жестокость" и даже пометил его специальной плашкой.

Пентагон получил приказ готовить военную полицию для Миннеаполиса. Там, правда, отказались, мобилизовав взамен всю имеющуюся в штате Нацгвардию (а это более 1000 солдат). На встрече с губернаторами штатов Трамп продолжал называть их "слабыми" и требовал более агрессивных действий и "доминирования" над беспорядком.



Акция протеста возле Белого дома / Фото swissinfo.ch

По мнению CNN, Трамп и его администрация ничего не сделали для объединения американцев в трудную минуту, продолжая разделять их по расе, политическим полюсам и другим параметрам. Внутри администрации – хаос и отсутствие единого видения, утверждает другая статья CNN (подкрепленная данными Politco).

Одни советники – среди них председатель штаба Марк Медоус – говорят Трампу, что надо обратиться к нации из Овального кабинета и призывать к деэскалации (правда, он уже говорил, что хаос на улицах бесчестит память Флойда и это должно прекратиться – 24). Заявление с поддержкой закона, порядка и действий полиции – очень "республиканское", считает Медоус, оно вызвало бы хороший отклик среди ее членов. Последний раз из Овального кабинета Трамп обращался в конце марта из-за растущего кризиса коронавируса.

Другие считают, что надо осудить мародеров и поджигателей еще более жестко, или потерять часть избирателей из пригородов, особенно афроамериканцев. На этом стоит, например, главный советник Джаред Кушнер. "Моя администрация прекратит насилие со стороны мафии, остановит его", – сказал он во время запуска ракеты с мыса Канаверал во Флориде. Но опросы от The Washington Post и ABC показали – Трамп все равно проигрывает Байдену уже сейчас 10%. Поэтому хороший результат нужен быстро.

Насилие со стороны полиции – вот что является историей – Vox и NYT



Молчание равно жестокости / фото: Insider

Издание Vox в своей статье пишет, что картинка с протестов отодвинула на второй план действительно важную историю про полицейскую жестокость.

Монополия государства на насилие действительно часто направлена на молодых афроамериканцев. За последнее время, кроме Флойда, это: Бреонна Тайлер, Эрик Гарнер, Майкл Браун, Тамир Райс. Список можно продолжать долго.

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Они умирали, а полицейские, которые их убили, по большей части не сталкивались с ответственностью. Убийство Флойда – лишь самый экстремальный пример силы и власти государства над своими афроамериканскими гражданами. Из 2700 "законных" убийств, совершенных копами с 2006 по 2011 годы, лишь 41 полисмен был арестован. Итак, или силовики имеют почти иммунитет на такое поведение, или есть системные преграды, которые мешают привлекать их к ответственности.



Дерек Шовин и Джордж Флойд / Фотоколлаж

Главная причинаЕсли Шовин и его отдел попадут за решетку, это станет исключением, отмечает Vox. Системный расизм – вот главная причина протестов, пишет издание. И если с ним не бороться, Миннеаполис повторится снова рано или поздно. Темнокожие американцы имеют 1 из 1000 шансов быть убитыми полицией, доказывает последнее исследование от трех американских вузов.

К тому же, судебная система давно предвзята в отношении них и в целом "людей цвета" (их чаще останавливают, обыскивают, арестовывают из-за наркотиков, присуждают более длительные сроки). Если такой человек подает жалобу против полиции за использование чрезмерной силы, то есть все шансы, что она не будет удовлетворена в отличие от жалобы "белого человека".

Учитывая все вышеизложенное, протесты, особенно жестокие – едва ли не единственный способ выразить свою оппозицию порядку вещей в стране. Жестокость полиции, теперь уже пойманная на экраны смартфонов и выложенная в соцсети, вызвала новые способы противодействия и часто они направлены против системы и капитализма. Большинство протестов (кроме Фергюсона и начавшихся в Миннеаполисе – 24) оставались мирными и просто четко артикулировали несогласие.

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Но в то же время, как отмечают в тексте NYT, полиция ожидаемо отвечает на силу еще большей силой. Издание ссылается на выложенные в интернет видеоролики, на которых полиция использует против протестующих слезоточивый газ, дубинки, перцовые спреи и резиновые пули. Более того, сейчас и обычных полицейских, а не только спецназ, "милитаризируют". То есть учат работать с бронированными машинами. Это вызвало критику со стороны сообществ.

Достается даже журналистам и случайным прохожим без предупреждения и предварительной провокации. Руководство объясняет, что такие средства были нужны "против вандализма". В ответ участники говорят, что марш был "полностью мирным", а реакция – неоправданной.

Вот лишь несколько ситуаций:

в Солт-Лейк Сити полиция в защитном снаряжении толкнула на землю человека с палкой;

в Бруклине два полицейских автомобиля врезались в толпу;

в Атланте двух студентов, которые просто ехали домой, обстреляли и вытащили из машины;

в Сиэтле копы избили кого-то на земле уже после задержания.

Полиция и местная власть после была вынуждена заниматься и этим, принимая меры против офицеров и объясняя их действия (впрочем, не все – мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, чья дочь сама была задержана на протестах, сказал, что не будет осуждать действия копов – 24).

Масштабные протесты – одно из самых сложных заданий для силовиков, определяет NYT, потому что нужно сложить воедино сложный пазл: обеспечить конституционное право на протест и одновременно обезопасить сообщество и самих полисменов от возможного насилия. Толпу невозможно предугадать (этим занимается даже отдельная психология толпы – 24). Внутри самой полиции, говорят журналисты, тоже есть разные течения. Тех, кто выступает против расизма, уважают меньше, чем правые силы.



Кое-кто из полицейских поддержал протесты / Фото ABC News

В США часто бывало так, что сначала мирный протест становился жестоким в один момент. А ночью наступало критическое время, когда деструкция и злость достигали апогея. Кое-где, правда, полицейские переходили на сторону протестующих или не допускали обострения.

Полиция очень глубоко обижена, что так много людей на нее накидывается и она кидается в ответ,

– пояснил NYT социолог Алекс Витале сиз Бруклин Колледжа, который изучает реакцию полиции на протесты.

В городе Оклахома копы встали на одно колено (позу сделал популярной бывший игрок в американский футбол Колин Каперник, сам темнокожий – 24). Иногда тактика "меньшего зла" берет верх, чтобы предотвратить большее. Например, людям дают заблокировать дорогу или уничтожить имущество, чтобы они не прибегали к физическим нападениям и поджогам.



Пожар в отделении полиции Миннеаполиса / Фото KSTP TV

Но для сожженного дотла третьего полицейского участка было слишком поздно – полиция из него просто сбежала. Кстати, при наступлении протестантов на 5-й участок ошибку учли и копы остались отбивать атаки.

Главное – демонстрация силы не принесет покоя на улицы. Наоборот, это еще одно напоминание об использовании местными властями полиции и военной техники, что способствует усилению напряжения. "Это заставляет считать полицию оккупационной силой, увеличивающей и так большую пропасть", – пояснила для NYT Дженнифер Коббина, исследовательница из Университета штата Мичиган.

Она сравнила протесты в Фергюсоне (2014) и Балтиморе (2015). На вторых копы дали больше возможностей выражать протест, прежде чем остановить акцию, поэтому освещение было лучше. Фергюсон был военизированным почти изначально, а протесты длились долго.

Неизвестно, сколько еще будут продолжаться нынешние акции протеста, но они, скорее всего, превзойдут все предыдущие по уровню уничтожения имущества и нападений с обеих сторон. Американцы принесли протест под Белый Дом как отражение всего президентства Дональда Трампа.