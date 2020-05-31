Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 30 мая призвал участников протестов, охвативших почти всю страну, быть рассудительнее. Он не одобряет массовые беспорядки.

Байден осудил погромы в США

В своем новом заявлении Джо Байден подчеркнул, что протестовать против жестокости справдливо и необходимо. По его словам, это типичная американская традиция. Об этом сообщает CNN.

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В то же время он выступил категорически против массовых беспорядков и разрушений, которые митингующие осуществляют.

Сжигать целые кварталы и разрушать их бессмысленно. Не стоит омрачать этим содержание протестов и их причину,

– отметил Байден.

Протесты в США: последние новости

По состоянию на утро 31 мая из-за массовых беспорядков режим комендантского часа объявлен как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки. Силы Национальной гвардии уже задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряда армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Что известно о протестах в США из-за смерти Джорджа Флойда

25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Дело сначала хотели "замять". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление.

Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что Флойд не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Но полицейский, похоже, не хотел слушать парня.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже поздно – на следующий день мужчина скончался.

После этого американские города охватила мощная волна протестов. В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, где убили Флойда, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.

В то же время протесты вышли за пределы Миннеаполиса и добрались до столицы страны Вашингтона.

Поздно вечером 29 мая протестующие пришли к резиденции президента Дональда Трампа Белому Дому. Протестующие забросали копов кирпичами, бутылками, файерами и другими тяжелыми предметами.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непредумышленном убийстве, а полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.

Смотрите видео протестов в американском Портленде, где введено чрезвычайное положение: