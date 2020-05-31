Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден 30 травня закликав учасників протестів, що охопили майже всю країну, бути розсудливішими. Він не схвалює масові безлади.

Байден засудив погроми в США

У своїй новій заяві Джо Байден наголосив, що протестувати проти жорстокості справдливо та необхідно. За його словами, це типова американська традиція. Про це повідомляє CNN.

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Водночас він виступив категорично проти масових безладів та руйнувань, які мітингувальники здійснюють.

Спалювати цілі квартали і руйнувати їх безглуздо. Не варто затьмарювати цим зміст протестів та їхню причину,

– наголосив Байден.

Протести в США: останні новини

Станом на ранок 31 травня через масові заворушення режими комендантської години оголошені як мінімум у 25 містах, розташованих в 16 штатах США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зупинить масові заворушення. Сили Національної гвардії вже задіяні в 12 штатах.

Пентагон оголосив режим готовності ряду армійських підрозділів, які можуть бути задіяні для наведення порядку.

Що відомо про протести в США через смерть Джорджа Флойда

25 травня поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Справу спершу хотіли "замнути". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір.

Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, не хотів слухати хлопця.

Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.

Після цього американські міста охопила потужна хвиля протестів. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели бійців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.

Водночас протести вийшли далеко за межі Міннеаполіса й добралися до столиці країни Вашингтона. Пізно ввечері 29 травня протестувальники прийшли до резиденції президента Дональда Трампа Білого Дому. Протестувальники закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами.

Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.

Дивіться відео протестів в американському Портленді, де ввели надзвичайний стан: