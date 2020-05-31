Протести зрозумілі, погроми – невиправдані: Байден звернувся до американців
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден 30 травня закликав учасників протестів, що охопили майже всю країну, бути розсудливішими. Він не схвалює масові безлади.
Байден засудив погроми в США
У своїй новій заяві Джо Байден наголосив, що протестувати проти жорстокості справдливо та необхідно. За його словами, це типова американська традиція. Про це повідомляє CNN.
Актуально Масові протести у США: вже 25 міст запровадили комендантську годину
Водночас він виступив категорично проти масових безладів та руйнувань, які мітингувальники здійснюють.
Спалювати цілі квартали і руйнувати їх безглуздо. Не варто затьмарювати цим зміст протестів та їхню причину,
– наголосив Байден.
Протести в США: останні новини
- Станом на ранок 31 травня через масові заворушення режими комендантської години оголошені як мінімум у 25 містах, розташованих в 16 штатах США.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зупинить масові заворушення. Сили Національної гвардії вже задіяні в 12 штатах.
- Пентагон оголосив режим готовності ряду армійських підрозділів, які можуть бути задіяні для наведення порядку.
Що відомо про протести в США через смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Справу спершу хотіли "замнути". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір.
- Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, не хотів слухати хлопця.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.
- Після цього американські міста охопила потужна хвиля протестів. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели бійців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Водночас протести вийшли далеко за межі Міннеаполіса й добралися до столиці країни Вашингтона. Пізно ввечері 29 травня протестувальники прийшли до резиденції президента Дональда Трампа Білого Дому. Протестувальники закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.
Дивіться відео протестів в американському Портленді, де ввели надзвичайний стан: