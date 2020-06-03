В США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после убийства темнокожего Джорджа Флойда. В ночь на 2 июня полиция разогнала мирную демонстрацию под Белым домом и использовала против активистов дубинки и слезоточивый газ. Этот разгон был инициирован генпрокурором Барром, чтобы президент Трамп мог сделать эффектное фото.

Для чего разогнали мирный протест в Вашингтоне

План разгона мирного протеста демонстрантов был разработан еще в понедельник, 1 июня, пишет CNN со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

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"План позволил бы еще в 16 часов очистить место, чтобы президент мог подойти к соседней епископальной церкви Святого Иоанна для фотосъемки", – отмечает телеканал.

Однако, когда генпрокурор США Барр приехал в Лафайет-сквер у Белого дома, он увидел, что протестующие до сих пор окружают резиденцию президента. Тогда Барр приказал полиции очистить тероторию от активистов.

Что известно о разгоне активистов под Белым Домом?

Полиция "расчистила" от митингующих территорию возле Белого дома, перед тем, как там с речью должен был выступить Трамп. Люди кричали "Не стреляйте" и пытались противостоять полиции.



Однако митингующих удалось оттеснить и тогда Трамп выступил с речью. Он призвал успокоиться, осудил агрессию и назвал организаторов беспорядков "анархистами и мародерами". В конце концов американский лидер пригрозил применить Национальную гвардию для подавления протестов.

Как Трамп сам себя похвалил за подавление протестов

Дональд Трамп 3 июня выразил благодарность себя за то, что на фоне масштабных протестов в США в Вашингтоне удается обеспечивать правопорядок. Об этом он написал в своем твиттере.

В округе Колумбия (город Вашингтон – 24 канал) прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непреодолимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!),

– подчеркнул он.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

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