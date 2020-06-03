Трампу нужно было эффектное фото: кто приказал разогнать протест под Белым домом
В США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после убийства темнокожего Джорджа Флойда. В ночь на 2 июня полиция разогнала мирную демонстрацию под Белым домом и использовала против активистов дубинки и слезоточивый газ. Этот разгон был инициирован генпрокурором Барром, чтобы президент Трамп мог сделать эффектное фото.
Для чего разогнали мирный протест в Вашингтоне
План разгона мирного протеста демонстрантов был разработан еще в понедельник, 1 июня, пишет CNN со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
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"План позволил бы еще в 16 часов очистить место, чтобы президент мог подойти к соседней епископальной церкви Святого Иоанна для фотосъемки", – отмечает телеканал.
Однако, когда генпрокурор США Барр приехал в Лафайет-сквер у Белого дома, он увидел, что протестующие до сих пор окружают резиденцию президента. Тогда Барр приказал полиции очистить тероторию от активистов.
Что известно о разгоне активистов под Белым Домом?
Полиция "расчистила" от митингующих территорию возле Белого дома, перед тем, как там с речью должен был выступить Трамп. Люди кричали "Не стреляйте" и пытались противостоять полиции.
Однако митингующих удалось оттеснить и тогда Трамп выступил с речью. Он призвал успокоиться, осудил агрессию и назвал организаторов беспорядков "анархистами и мародерами". В конце концов американский лидер пригрозил применить Национальную гвардию для подавления протестов.
Как Трамп сам себя похвалил за подавление протестов
Дональд Трамп 3 июня выразил благодарность себя за то, что на фоне масштабных протестов в США в Вашингтоне удается обеспечивать правопорядок. Об этом он написал в своем твиттере.
В округе Колумбия (город Вашингтон – 24 канал) прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непреодолимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!),
– подчеркнул он.
Главное о протестах в США:
- 25 мая полицейские задержали чернокожего Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов прижал коленом горло Флойда к асфальту. Мужчина заявил, что не может дышать и просил отпустить его, однако полицейский на это никак не реагировал.
- Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Однако было уже слишком поздно – Флойд умер в больнице.
- После этого Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, которые через несколько дней распространились по всей стране. Власти уже ввела по меньшей мере в 40 американских городах комендантский час. Для подавлению протестов задействовали Нацгвардию, а Трамп даже угрожает применить армию.