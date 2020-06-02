Мародеры в США не только грабят магазины во время массовых протестов, но и нападают на журналистов. Так случилось и с украинкой Кристиной Шевченко, когда она снимала видео с разгромленными магазинами в Санта-Монике.

Кристина Шевченко снимала сюжет для программы chastime, выходящей на "Голосе Америки". Именно в этот момент на нее и напали.

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По словам Кристины, в первые десять минут съемок того, как мародеры грабят магазины, ее никто не задевал. Однако потом в один момент она почувствовала удар кулаком в голову, от которого она упала.

В результате падения журналистка сломала два пальца на ноге – на них упала камера со штативом.



Журналистке наложили гипс из-за перелома пальцев после нападения / фото Кристины Шевченко

Именно камера и могла стать причиной нападения. Ведь, по ее словам, свидетели слышали, как перед ударом нападающий закричал "давай украдем у нее камеру". Сам разбойник тоже попал на видео.

Смотрите сюжет, во время съемок которого напали на журналистку

Митинги в США и мародерство

Массовые митинги в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Он умер от удушения во время задержания. Полицейский, который его задерживал, несколько минут держал ногу на шее Флойда. Мужчина говорил, что ему плохо, но он так и не получил своевременную помощь.

На улицы Миннеаполиса вышло немало протестующих из-за этой гибели. Они использовали лозунги #BlackLivesMatter (Жизнь темнокожих имеет значение). Его неоднократно использовали, когда гибли афроамериканцы от рук правоохранителей.

Однако к протестам впоследствии присоединились и радикально настроенные граждане. Поэтому в городах, где они состоялись, начались массовые ограбления магазинов. А также нападения на полицейских.

Жертвами нападений во время таких стихийных мародерств становились и журналисты, которые работали на месте происшествия. В том числе и со стороны полицейских.