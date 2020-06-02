Мародери в США не лише грабують магазини під час масових протестів, але й нападають на журналістів. Так сталося і з українкою Христиною Шевченко, коли вона знімала відео розгромленими магазинами в Санта-Моніці.

Христиною Шевченко знімала сюжет для програми chastime, що виходить на "Голосі Америки". Саме в цей момент на неї і напали.

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За словами Христини, в перші десять хвилин зйомок того, як мародери грабують магазини, її ніхто не зачіпав. Однак потім в один момент вона відчула удар кулаком в голову, від якого вона впала.

Внаслідок падіння журналістка зламала два пальці на нозі – на них впала камера зі штативом.



Журналістці наклали гіпс через перелом пальців після нападу / фото Христини Шевченко

Саме камера і могла стати причиною нападу. Адже, за її словами, свідки чули, як перед ударом нападник закричав "давай вкрадемо у неї камеру". Сам розбійник теж потрапив на відео.

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Мітинги в США та мародерство

Масові мітинги в США розпочалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда 25 травня. Він помер від задушення під час затримання. Поліцейський, який його затримував, декілька хвилин тримав ногу на шиї Флойда. Чоловік говорив, що йому погано, але він так і не отримав вчасну допомогу.

На вулиці Міннеаполіса вийшли чимало протестувальників через цю загибель. Вони використали гасла #BlackLivesMatter (Життя темношкірих має значення). Його неодноразово використовували, коли гинули афроамериканці від рук правоохоронців.

Однак до протестів згодом додалися і радикально налаштовані громадяни. Тож у містах, де вони відбулися, почалися масові пограбування магазинів. А також напади на поліцейських.