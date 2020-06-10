У Дональда Трампа серйозні неприємності. Власне, неприємності у нього як почалися в день інавгурації, відзначений безпрецедентним жіночим маршем протесту, в якому взяло участь більше трьох мільйонів чоловік, так з тих пір не закінчувалися.

И, с учетом числа скандалов и их серьезности, справлялся он с ними просто удивительно. В этот раз везение, похоже, отвернулось от эксцентрика в Белом доме.

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Удар в спину

С резкой критикой президента выступил Колин Пауэлл, мощная фигура в республиканском лагере. Темнокожий ветеран войны во Вьетнаме, глава Объединенного комитета начальников штабов, глава Генштаба по-нашему, во время операции "Буря в пустыне", советник по национальной безопасности у Рейгана и госсекретарь у Буша-младшего, Пауэлл не только назвал Трампа хроническим лжецом и угрозой Конституции, но и прямо заявил, что поддержит на выборах демократа – Джо Байдена.

Такого демарша еще не было. Ряд видных республиканцев говорили о своих расхождениях с Дональдом Трампом. Среди и бывший советник по национальной безопасности самого Трампа Джон Болтон, экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис, еще недавний глава аппарата Белого дома генерал Джон Келли. Представители влиятельного клана Бушей отмалчиваются, но от этого молчания выразительно веет неприязнью к Трампу. А кандидат в президенты США от Республиканской партии в 2012 году сенатор Митт Ромни принял участие в демонстрации протеста в Вашингтона против полицейского произвола. Но вот чтобы громогласно выступить в поддержку Байдена – это впервые.

Если что-то и получилось у Дональда Трампа за годы его правления виртуозно и безоговорочно, это подмять под себя Республиканскую партию и ее избирателей. Чужак, нагло затесавшийся в ряды партийных кандидатов на праймериз в 2015 году и одержавший неожиданную победу в 2016-м, ко второй половине срока крутил республиканцами, как брелоком на пальце. Его поддержка среди них подскакивала до 90% и выше зимой 2020 года.

Открытое выступление против президента со стороны представителей республиканской элиты подрывает это выдающееся достижение, да еще на фоне наметившегося спада поддержки среди своих: она уходит в последние недели на чуть более спокойные показатели в районе 80%, и не факт, что падение не продолжится.

Срочно требуется фарт

То, что его электоральная база крошится за считанные месяцы до выборов, очень плохая новость для президента, потому что одновременно уменьшается и позитивное отношение к нему среди независимых избирателей, и без того незавидное: сейчас оно приблизительно составляет 35%. Где искать дополнительные голоса в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса, спада экономики, огромной безработицы и массовых протестов против полицейского произвола, совершенно непонятно. Непоколебимые сторонники Трампа продолжают уповать на его уникальную везучесть, без которой он никогда бы не попал в Белый дом, но он потому в него и попал, что нещадно критиковал его как обличитель системы, а сейчас Трамп – это и есть Белый дом с его системной бессистемностью.

Степень невероятности того, что Дональду Трампу удалось совершить в 2016 году, подзабылась, и неплохо ее напомнить, чтобы осознавать, насколько невероятнее то, что от него потребуется к 3 ноября, когда состоится голосование.

Две недели, которые решили все

В 2016 году первый вторник после первого понедельника ноября, как положено по Конституции, пришелся на более позднюю дату, на 8 ноября, и эта "лишняя" неделя стала божьим подарком кампании Дональда Трампа, потому что всего за две недели до выборов он их с треском проигрывал. Собственно, он и так в итоге проиграл, как известно, в общенациональном зачете: Хиллари Клинтон набрала 48,2% голосов, а за Трампа проголосовало 46,1%, на 2 868 686 голоса меньше. И нельзя сказать, что Клинтон сильно хуже выступила, чем Обама четырьмя годами раньше, по сумме она набрала почти такие же количество голосов, но структура их распределения по штатам обеспечила республиканцу внушительное преимущество в коллегии выборщиков: 304 голоса против 227.

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Анализируя задним числом поражение, стратеги Демократической партии пришли к выводу, что гарантированную, казалось, победу, убили последние две недели кампании. К концу октября Клинтон подошла победительницей в трех президентских дебатах и безоговорочным лидером по опросам. На 27 октября разрыв между кандидатами составлял больше шести процентов по данным RealClearPolitics, где подсчитывают средние результаты всех опубликованных исследований. Но на следующий день разрыв сократился до 4,6%, 31 октября он уже был 3,1%, 3 ноября – 1,3%. Преимущество сдувалось на глазах, и случайностью эта уверенная тенденция быть не могла.

Привет Хиллари от ФБР

Запустила процесс подхваченная СМИ информация, что ФБР возобновило расследование относительно Хиллари Клинтон, которая, будучи госсекретарем США, пользовалась незащищенной электронной почтой, что могло привести к утечке государственных тайн. Еще до выборов глава ФБР заявил, что подозрения оказались необоснованными, но республиканцы смогли выжать из информповода все возможное, ударив по ключевому тезису кампании Клинтон, что она ответственный государственный руководитель с огромным позитивным опытом.

Хиллари и так подбешивала избирателей, оставляя впечатление высокомерной, холодной и фальшивой, будто воплощая худшие черты вашингтонского истеблишмента. Качнуть общественное мнение еще немного в эту сторону оказалось несложным. И достаточным, чтобы Трамп выжал из этого победу. Никакого убедительного контрплана на финиш кампании у демократов не оказалось, они отдали инициативу и проиграли.

Выигрыш был действительно буквально выжат по каплям: в трех штатах, где демократы чувствовали себя уверенно, Трамп обошел Клинтон на доли процента. В Мичигане он набрал больше на 0,23%, в Пенсильвании на 0,72%, в Висконсине на 0,77%. Судьбу кампании решило голосование 79 646 избирателей из этих штатов – 0, 06% от всех проголосовавших американцев. В сумме же это дало Трампу решающих 46 голосов выборщиков. Еще в трех штатах разрыв был меньше четырех процентов: во Флориде 1,2%, в Аризоне 3,55%, в Северной Каролине 3,66% - еще 55 пунктов в копилку.

О том, как динамика поддержки очень характерно менялась буквально в последние дни, показывает голосование во Флориде, где возможностью проголосовать раньше воспользовалось 70% избирателей, и их выбор был в пользу демократки на верных четыре процента, но победу республиканцу в этом штате принесли те, кто голосовал на участках непосредственно в день выборов.

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Как из ничего сделать нечто

В общем, в 2016 году случилось действительно невероятное, и с чего бы ему это удастся повторить этой осенью, уже в качестве ответственного за творящееся в стране, пока не видно. Дональд Трамп, самый скандальный президент в истории, остается еще и уникально непопулярным: ни разу за весь срок уровень поддержки не поднимался до планки в 50%, и число тех, кто неодобрительно относится к его работе, всегда было выше. В последние недели соотношение заметно ухудшается не в его пользу: по усредненным данным опросов FiveThirtyEight, сейчас 54,8% недовольны Трампом по сравнению с 41% удовлетворенных его политикой. Рейтинговый разрыв с Байденом – 8%, но дело даже не столько в его размере, сколько в том, что у кандидата от демократов поддержка сейчас около 50%, а, значит, для победы Трампу мало каким-то образом нарастить собственные голоса, нужно отобрать байденовские. Как? Та еще задачка.

Вся основная борьба за Белый дом еще впереди, интенсивность новостей из-за океана будет только нарастать, тем важнее не ошибаться в исходном раскладе сил, чтобы правильнее оценивать развитие событий. Иначе легко впасть в известный украинским избирателям грех: полагаться в прогнозах на веру в полюбившегося политика или на нелюбовь к ненавистному, вопреки всем имеющимся фактам и тенденциям.