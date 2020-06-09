На фоне происходящих протестов, уместнее переживать не за судьбу США – которые рано или поздно разберутся с нынешними проблемами – а за свое будущее.

США не будут такими как прежде

Драматические события в США разделили украинскую аудиторию на две части. Одни обличают агрессивных леваков и мародеров, превращающих американскую жизнь в сущий кошмар. Другие осуждают расизм, полицейский произвол и Дональда Трампа, доведшего страну до социального взрыва. Но и первые, и вторые уже не готовы рассматривать Америку как цивилизационный ориентир – в отечественном сознании она становится антипримером.

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Долгое время Соединенные Штаты оставались для украинцев сверкающей и манящей витриной. В ней были выставлены образцовые государственные институты, политические стандарты, демократические свободы и права человека. А мы разглядывали ее с восхищением и завистью, словно бедные дети, стоящие у роскошного магазина игрушек.

Затем последовало президентство Трампа, прогрессирующий раскол Америки на два непримиримых лагеря и, наконец, скандальный "Украинагейт", неожиданно сблизивший наши страны. Американская витрина оказалась заляпана грязью – такой знакомой и такой привычной.

Мы стали смотреть на США уже не с прежним почтением, а с пониманием и сочувствием.

Розколочене витрина

А теперь, когда заокеанская витрина разбилась в ходе массовых беспорядков, украинцы и вовсе начинают поглядывать на Штаты с позиции воображаемого превосходства. Мы наслаждаемся относительным спокойствием на украинских улицах. Вспоминаем собственный Майдан, обошедшийся без повального мародерства. И втайне радуемся тому, что наша страна свободна хотя бы от расовых противоречий.

Протесты в США: почему это касается Украины

Стоит расколотить витрину общественно-политической жизни, и все находящее позади нее как будто обесценивается. Дорогой магазин с разбитыми стеклами приравнивается к затрапезному ларьку. А украинские комментаторы ставят диагнозы Америке, невольно забывая о разделяющей нас пропасти. О том, что США по-прежнему остаются сверхдержавой, а мы – страной третьего мира. Что нам не приходится даже мечтать о собственном Илоне Маске или Билле Гейтсе. И что ВВП отдельно взятой Невады, Юты или Айовы заметно превышает ВВП всей сорокамиллионной Украины…

На фоне происходящего уместнее переживать не за судьбу США – которые рано или поздно разберутся с нынешними проблемами – а за свое будущее.

До недавнего времени Америка выступала не только союзником Киева, но и эталоном, побуждавшим Украину расти над собой. Теперь заокеанский эталон потерян, и наша задача усложнилась. Чем меньше вокруг образцовых примеров, тем тяжелее двигаться вперед. Чем сильнее дискредитированы чужие достижения, тем выше соблазн смириться с собственной отсталостью. Чем больше нарядных заграничных витрин разлетается вдребезги, тем легче прийти к мысли, что отечественное убожество не так уж плохо.

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Что ж, по крайней мере, в нашем распоряжении остается старая добрая Европа. Причем, в отличие от американской, европейскую витрину разбить труднее: она слишком многообразна, и трещины в одном месте компенсируются заманчивым блеском в другом. Если Британия, Италия или Франция сплоховали, то Германия, Чехия или Финляндия все еще привлекательны и недосягаемы. Несмотря на все безумные потрясения последнего времени, украинцам есть на кого заглядываться. Есть кому завидовать. А, значит, есть и стимул становиться лучше.