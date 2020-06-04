Что происходит в США. В украинских медиа и соцсетях вижу смещение фокуса и искажения информации, поэтому далее кратко об основных вопросах.

Чого хочуть люди?

Приводом для протестів стала смерть афроамериканця в Міннеаполісі після брутального затримання поліцією. Причини ширші – свавілля поліції та расова нерівність як системні явища в США. Протест радше відбувається як реакція – зараз люди висловлюють своє обурення та гнів. Ну і крім того вимагають покарання для всіх поліцейських, що причетні до ситуації в Міннеаполісі (поки звинувачення у вбивстві пред'явили лише одному), плюс реформи поліції та зміни поліцейських практик в США в цілому. Також я думаю, що гнів може підсилювати загальне роздратування, втома і тривога через пандемію і її наслідки.

Зверніть увагу! Америка у вогні: хто насправді протестує в США?

Хто протестує?

Часто бачу, що кажуть "протестують лише чорні". Неправда. Серед мітингарів купа білих, латиноамериканців, азіатів – людей абсолютно різних рас. Хоча афроамериканців помітно більше – бо сама ідея протесту зосереджена довкола їхніх проблем. Чітких лідерів насправді нема, і протест виглядає доволі хаотичним – але водночас і добре самоорганізованим. Ідеологічно – на вулиці виходять переважно люди ліберальних поглядів, які незадоволені політикою Трампа. За моїми спостереженнями, є також невелике крило лівих радикалів та Антіфа – часто насильство і провокації на мітингах йдуть саме від них.

Мародерство?

Тут особливо важливо, бо майже вся увага в ЗМІ сконцентрована на цьому і так виглядає, що протестувальники в США займаються виключно погромами. Отже, є демонстранти, а є банди і радикали.

Більшість демонстрантів тут – проти погромів і мародерства і засуджують такі дії, бо насильство – це якраз те, проти чого вони вийшли. Але дехто використовує ситуацію і під шум грабує і трощить.

Ці дві групи – здебільшого різні люди, хоча я не виключаю, що інколи вони можуть перетинатись. В суботу у Вашингтоні протести були під Білим домом, а в цей час грабували багатий район далеко в іншому кінці міста.

Грабують тільки афроамериканці?

Багато хто пише, що цим займаються тільки чорні. Ні. Я особисто бачив, як вітрини трощили як білі, так і чорні. В Лос-Анджелесі двоє білих дівчат розмальовували Starbucks гаслами "Black Lives Matter", до них підійшли чорні мітингарі й прогнали зі словами, що вони дискредитують рух і підставляють афроамериканців.

Реакція влади і поліції?

Дехто очікує від Дональда Трампа звернення до нації по ТБ, але поки що президент здебільшого коментує ситуацію в Твіттері. На вихідних ввечері він перебував у бункері під Білим домом, але в понеділок дав адресовану пресконференцію, де закликав губернаторів штатів бути жорсткішими, інакше для придушення бунтів він застосує військових.

Поліція реагує по-різному. Я бачив відео дуже жорстоких дій копів проти абсолютно мирних людей. Бачив, як розганяли газом і гранатами демонстрантів, які стояли з піднятими вверх руками. І так само бачив, як поліцейські на деякий час приєднувались до протестів і ставали на одне коліно на знак солідарності (цей жест також використовують демонстранти). В другому випадку – це було саме те, що заспокоювало людей й інколи навіть змінювало гнів на сльози.

Рекомендуємо ознайомитись: Чому всі говорять про протести в США?

Вплив на вибори?

Поки що рано говорити про те, як це вплине на рейтинги кандидатів – і свіжих опитувань поки що теж нема. Але дехто прогнозує, що ця хвиля протестів сильно мобілізує афроамериканців на виборах в листопаді – й це може додати критично важливих голосів демократам. Подивимось, як воно буде – ситуація тут досі напружена і дуже швидко змінюється.