Мемуари Джона Болтона під назвою "Кімната, де це сталося" ще не надрукували у США, але низка великих американських медіа вже оприлюднили витримки з них. На сторінках спогадів ексрадника з нацбезпеки Дональда Трампа знайшлося місце й для України та Росії

Докладніше про те, у чому обвинувачує колишнього шефа Джон Болтон і до чого тут Україна – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Трамп скаржився своєму оточенню на надто суворі санкції проти Росії, – Болтон

Спокійний і зосереджений. Джон Болтон вийшов з тіні після того, як пішов з Білого Дому у вересні 2019 року. Через 9 місяців після звільнення колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа опинився в центрі уваги американських ЗМІ.

Джон Болтон підготував до видання свої мемуари про роботу в адміністрації Дональда Трампа. Їх ще не надрукували, але вже жваво обговорюють у США. Справа в тому, що у своїй книжці під назвою "Кімната, де це сталося" ексрадник американського президента зібрав чимало гострої критики на адресу свого колишнього шефа.

"Я не думаю, що він гідний своєї посади. Я гадаю, що у нього не достатньо досвіду та знань, аби виконувати президентську роботу", – сказав Джон Болтон.

"Путін вважає, що може крутити Трампом..."

Так Джон Болтон стверджує, що Трамп просив главу Китаю Сі Цзінь Піна допомогти йому з переобранням на другий президентський строк. А ще колишній радник з нацбезпеки закидає американському президенту глупість і недалекоглядність.

За словами Болтона, перед зустріччю з Путіним у Гельсінкі влітку 2018 року Трамп поцікавився, чи належить Фінляндія Росії. Ця недалекоглядність та необізнаність не завадили Трампу просувати прихильне ставлення до Росії. За словами Болтона, американський президент не хотів запроваджувати санкції щодо Кремля і всіляко уникав критики на адресу Путіна.

На мою думку, Путін вважає, що може крутити Трампом як циган сонцем. Путін – розумний і складний гравець. Він не сприймає Трампа як серйозного суперника,

– наголосив колишній радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон.

Вороже ставлення до України

А от Україну, за словами Болтона, Трамп сприймає як перепону для встановлення гарних відносин з Росією. До того ж американський президент вважає, що саме Київ, а не Москва, втручався у президентські вибори у США в 2016 році. І робив це на боці його суперників – демократів.

"Безумовно, все це не має підтвердження і про це навіть було заявлено у звіті сенатського комітету у закордонних справах", – зазначив аналітик фонду Майдан закордонних справ Олександр Хара.



Та попри цей звіт Трамп сформував вороже ставлення до України, бо більше дослухався до теорій змови, про які йому розповідав особистий адвокат Руді Джуліані. І тому не вагався заморозити військову допомогу Україні, вимагаючи від української влади почати розслідування щодо свого конкурента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена. Все це зрештою призвело до процесу імпічменту Трампа, відомого як Українагейт.

Подальший розвиток відносин між Києвом і Вашингтоном

Разом з тим Україна користується двопалатною підтримкою в Конгресі США. Під тиском республіканців і демократів адміністрація Трампа надала нашій державі летальну зброю для протистояння російській агресії. І зрештою американський президент підписав санкції проти російського проекту "Північний потік-2". А от подальший розвиток відносин між Києвом і Вашингтоном залежатиме від президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді.

До теми Як Трамп шантажував Україну військовою допомогою через справу Байдена: його радник видав книгу

"Україні доведеться, незалежно від результатів виборів, якось вибудовувати стосунки з Вашингтоном вже з позицій відновлення довіри", – переконаний аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

А Джону Болтону, аби видати свої мемуари, доведеться дочекатися рішення суду. Мін'юст США звернувся до окружного суду у Вашингтоні, наполягаючи, що публікацію книги "Кімната, де це сталося" треба зупинити, адже вона містить державну таємницю.

Дивіться відео 24 каналу: мемуари Болтона стануть бомбою для президента США