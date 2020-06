В опублікованій книзі ексрадника президента США Болтона автор багато уваги приділяє питанню України і ставленню до нас з боку Трампа. Про подробиці скандальної книги, як це вплине на Трампа і відносини США та України, – в матеріалі 24 каналу.

Рейтинг Трампа знизиться

У коментарі 24 каналу політичний експерт Сергій Постоловський зазначає: публікація книги колишнього радника глави США з питань нацбезпеки Болтона The Room Where It Happened ("Кімната, в якій це сталося"), в першу чергу, може вдарити по Трампу.

Однозначно книга Болтона зіграє на падіння рейтингу Трампа. Зокрема, серед представників національних меншин, лівого крила республіканців,

– вважає Сергій Постоловський.



Чи залишиться Трамп на другий термін у Білому Домі? / Фото Whitehouse

Утім, зауважує політолог, мемуари Болтона не вплинуть на підтримку Трампа його електоральним ядром – робітничим білим класом США. Вони погоджуються з політикою національного ізоляціонізму Трампа. Що США повинні припинити втручання у справи інших країн.

Основні тези мемуарів Болтона щодо України

Болтон пише, що він, держсекретар Майк Помпео та міністр оборони Марк Еспер 8-10 разів намагалися переконати Трампа надати Україні допомогу, якої ми потребували для захисту від російських сил. "Критична зустріч відбулася 20 серпня, коли, Трамп заявив, що не налаштований надсилати українській стороні що-небудь, поки не будуть передані всі матеріали російського розслідування, пов’язані з Клінтон і Байденом", – йдеться у статті.

Болтон описує дискусію по відеозв'язку наприкінці серпня 2019 року між ним самим, Трампом і співробітниками адміністрації США. Вони обговорювали, зокрема, Україну і НАТО. За словами Болтона, Трамп тоді запропонував, щоб військову допомогу Україні надавала НАТО, а не США. "Україна – це стіна між нами і Росією", – додав Трамп. Однак пізніше Трамп змінив це рішення.

Болтон стверджує, що Путін під час особистої зустрічі з ним у 2018 році розповів, що ще в 2014-му Обама висловлював готовність зняти всі претензії США в зв’язку з входженням Криму до складу Росії. "Путін зайняв дуже жорстку лінію по Україні і докладно говорив про політичні та військові аспекти конфлікту. Обговорювати Крим президент РФ взагалі відмовився, заявивши, що це питання вирішене і тепер його можна вважати частиною історії", – згадує Болтон.

Потім, пише ексрадник президента США, Путін "розповів, як Обама ясно заявив йому в 2014 році, що якщо Росія в своїх діях обмежиться приєднанням Криму, то конфронтацію з Україною можна буде припинити". "З якихось причин Обама пізніше передумав, і ми в результаті виявилися в нинішньому тупику".



Трамп хотів пожертвувати Україною заради Росії/ Фото Getty

Крім того, Болтон пише, що п’ятий президент України Порошенко хотів купити якомога більше американської зброї для ЗСУ.

Болтон також згадує, що під час його візиту до Києва в 2018 році останнім офіційним заходом, в якому він взяв участь, була зустріч з лідерами парламентських сил, зокрема з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко. Втім, Державний департамент не хотів, щоб Болтон зустрічався з Тимошенко окремо, тому що там вважали, що вона занадто близька до Росії.

Як спогади Болтона вплинуть на стосунки між США і Україною

За словами Сергія Постоловського, після виходу книги до Трампа будуть претензії з боку республіканців. Адже республіканці завжди стояли на захисті інтересів України. Те, що робить Трамп, не вписується в політику республіканської партії і моральні цінності. Тому, якщо Трамп переможе на виборах восени 2020 року, то підтримка України з боку США збережеться.

Якщо виграє кандидат від демократів Байден, то він опиниться в патовій ситуації, зважаючи на нову порцію плівок про його переговори з Порошенком. Байден підтримуватиме Україну буде. Але робитиме це публічно і на офіційному рівні. І буде обережним у спілкуванні з керівництвом України,

– говорить Постоловський.

До речі, як зауважує політолог Віктор Небоженко, у зв’язку з оприлюдненням нових записів розмов Байдена і Порошенка, незалежно від того, хто переможе на виборах США, Вашингтону доведеться активно займатися українською проблемою, щоб відновити свій колишній вплив на внутрішню і зовнішню політику України.

Для початку Америці доведеться відновлювати баланс впливу США і Росії в Україні, який був порушений за часів Януковича і Порошенка на користь Кремля. Ось чому Кремль поспішає закріпити свою перевагу в Україні за рахунок реалізації ганебних мінських угод і "деукраїнізації" політики президента Зеленського,

– підкреслює Віктор Небоженко.



Байден або Трамп у разі продовжать підтримку України?

Сергій Постоловський зауважує: Трамп усі чотири роки президенства повторює про відновлення стосунків США з Росією. Тому президент США був би дуже радий, якби Україна погодилася на виконання мінських угод у трактуванні Росією. Але, переконаний експерт, стосунки між США та Росією і далі будуть заморожені. Будуть нові санкції, оскільки в республіканців і демократів є консенсус щодо санкційної політики проти Росії. Навіть у випадку переобрання Трампа не варто очікувати прориву в російсько-американських відносинах.

Але, щоб США приділили більше уваги Україні, треба активніше працювати нашим політикам і дипломатам, Не чекати, коли нам дадуть три джавеліни. Зеленському воювати за національні інтереси України, створювати українське лобі у Вашингтоні. Тоді в нас буде допомога, зброя, ми триматимемо руку на пульсі. США вчасно реагуватимуть на провокації Росії проти України,

– підкреслює Сергій Постоловський.